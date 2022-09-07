برهم صالح يهنئ ليز تراس بعد توليها رئاسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب صالح فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس صالح:"بعث برقية تهنئة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بمناسبة توليها مهام منصبها".

وأعرب الرئيس العراقى وفقا للبيان، عن: "تهانيه وأمنياته لها بالنجاح فى مهامها الجديدة، مشيراً إلى العلاقات المتينة التى تجمع البلدين الصديقين، وسعى العراق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، وكذلك العمل المشترك من أجل إرساء السلم والاستقرار فى المنطقة".