وزير الدفاع اللبنانى يؤكد أهمية استمرار التنسيق بين الجيش واليونيفيل

جاء ذلك خلال استقباله اليوم فى مكتبه باليرزة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه جاك كريستوفيدس والوفد المرافق له، حيث شدد سليم على أن التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حدد وفقا لقرارى مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701.
وجدد وزير الدفاع موريس سليم تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شاكرا له ولمجلس الأمن الدولى إصدارهم القرار رقم 2650 القاضى بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة، مثنيا على ما تقوم به القوة الدولية منذ عام 1978 من مهام فى الجنوب بالتنسيق مع الجيش اللبنانى.
وردا على ما أثاره قائد اليونيفيل خلال اللقاء، اعتبر الوزير سليم أن أى خروقات تنسب إلى الجانب اللبنانى لا تقارن إطلاقا بحجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا.
وأشار وزير الدفاع إلى أن لبنان يرى أنه فى المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يسمى "خروقات من الجانب اللبنانى"، فيما لا يرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية – على حد وصفه.
وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة فى قرار التمديد لليونيفيل، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش، متمنيا أن يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نص قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يحقق عدد الأفراد اللازم للفوج النموذجى الذى أنجز البناء المخصص له منذ مدة قصيرة فى قطاع جنوب الليطانى وأن يوفر التجهيزات اللازمة له ليباشر مهامه فى أقرب وقت ممكن.
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