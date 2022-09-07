نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر spa.gov.iq رابط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022 للعاطلين عن العمل بالعراق وشروط التقديم للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022 يهتم عدد كبير من المواطنين داخل العراق بشكل عام بالتعرف على رابط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022 والفئات المستحقة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رسميا خلال الأيام الأخيرة عن بداية استقبال طلبات التسجيل في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل رابط وطريقة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية والفئات المستحقة وأهم الشروط المطلوبة.

رابط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022

يمكن أن يتم التسجيل والحصول على راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المواطنين المستفيدين، من خلال الرابط الذي فعلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية، على أن يتم الولوج إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مباشرة.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

ثم يتم اختيار تقديم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية.

يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح من جانب مقدم الطلب.

يتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار أيقونة تقديم طلب التسجيل ليتم بحثه بناء على الضوابط والشروط المعلنة.

الفات المستفيدة من راتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2022

ويمكن أن يتم الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من الفان التي حددتها الوزارة والتي جاءت تتمثل فيما يلي.

يتم تقديم الدعم إلى ذوي الإعاقة والذين تصل نسبة عجزهم إلي 75%.

وكذلك الأرملة، بالإضافة إلى زوجات الشهداء.

كما يتم تقديم الدعم للمطلقة مع ضرورة تقديم إقرار الطلاق.

وكذلك الأشخاص العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الطلاب.

شروط التقديم على الرعاية في العراق 2022

ومن أهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق للمواطنين ما يلي.