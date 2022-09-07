نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي وطريقة تحضير الدروس الكترونيا تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم خطوات وطريقة التسجيل في الاختبارات المركزية الإلكترونية والتي تتم من خلال منصة مدرستي الأشهر في المملكة العربية السعودية، ويمكننا إعلامكم بأن الاختبارات المركزية هي اختبارات مقدمة لطلاب الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول من المرحلة الثانوية وتحدد مستوى الطالب ونقاط ضعفه التي يجب أن يعمل على تقويتها وتقوية مستواه التعليمي، وكل ذلك متوفر على المنصة بخطوات بسيطة سنقوم بتوضيحها لكم بشكل مفّصل وبسيط.

طريقة وخطوات التسجيل في الاختبارات المركزية 1444هـ – 2022م

أول شيء هو أنه يتم التسجيل على المؤسسة من خلال حساب المتقدم على موقع المايكروسوفت والذي قام بالتسجيل به على منصة مدرستي الإلكترونية.

يكتب الطالب كل البيانات الخاصة به حتى يتم التواصل معه ويتم فتح حساب له على الموقع وبعدها ينقر على أيقونة “الاختبارات”.

يتم نقل الطالب إلى الصفحة الخاصة بالاختبارات وقائمة من الاختبارات المتوفرة على الموقع ويحدد الاختبار الذي يرغب في أدائه.

يوافق الطالب على كل التعليمات التي حددتها المنصة قبل أداء الاختبارات ويتأكد من أنها تتناسب معه ومع إمكانياته وبعد التأكد من صحة البيانات وموافقته للتعليمات ينقر أخيرًا على زر “موافق”.

طريقة تحضير الدروس عبر منصة مدرستي الإلكترونية

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها حتى تتمكن من تحضير دروسك عبر منصة مدرستي السعودية الإلكترونية والخطوات هي كالآتي:-