Tansik تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى الحقوق وخدمة اجتماعية وتربية من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى الحقوق وخدمة اجتماعية وتربية من موقع التنسيق سيكون مفتوحً أمام جميع الطلاب والطالبات حتى مساء يوم الغد حيث أشار موقع التنسيق رسمياً على ان وزارة التعليم العالي قد قررت على ان يكون الموعد الرسمي لانتهاء أعمال تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة هو مساء الغد عند السابعة مساءً على شكل سنستعرضه ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

قررت وزارة التعليم والبحث العلمي بشكل مؤخر فتح ابواب التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة بداية من يوم السبت الموافق 4 سبتمبر لعام 2022، على ان تقرر وزارة التعليم العالي ان تغلق ابواب تلك المرحلة أمام الطلاب مساء يوم الغد بعد قرارا معالي وزير التعليم العالي السيد محمد أيمن عاشور المتعلق حول مد فترة التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة يوماً اضافياً ، لتدعو وزارة التعليم العالي الطلاب على سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق قبل الغلق مساء يوم الغد، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على غرار هذا الامر الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق التسجيل على تلك المرحلة

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة

نستعرض ونتابع مع حضراتكم خطوات وطرق التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين وذلك بشكل وبصورة الكترونية على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

في أول خطوة ابدأ على الدخول على موقع التنسيق الرسمي

فى الخطوة الثانية:- ابدء على اختيار ايقونة تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال الرقم السري الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى ادخال وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تسجيل رغباتك فى تنسيق المرحلة الثالثة

فى النهاية قم بالنقر على ايقونة تسجيل وبهذا تكون قد انتهيت من إتمام تسجيل رغباتك فى تنسيق المرحلة الثالثة، مع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول اتمات التسجيل على تلك المرحلة