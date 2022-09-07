بوتين: روسيا تتعامل بنجاح مع عدوان الغرب الاقتصادي والتكنولوجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته من أن بلاده تتعامل بنجاح مع عدوان الغرب الاقتصادي والتكنولوجي.

وقال بوتين، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، متحدثا في الاجتماع العام لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا تتعامل بنجاح مع الجوانب الاقتصادية والمالية وعدوان الغرب التكنولوجي، لافتا في هذا السياق إلى أنه يتحدث "عن العدوان تحديدا، وهذا لا يمكن تسميته بخلاف ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي في هذا الشأن أن "العملة والسوق المالية استقرت في روسيا، والتضخم آخذ في الانخفاض، ومعدل البطالة في أدنى مستوى تاريخي".

وأشار بوتين إلى أن "تقييمات وتوقعات الديناميكيات الاقتصادية، بما في ذلك من قبل رواد الأعمال، هي أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه في بداية الربيع".