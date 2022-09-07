الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 31 أغسطس الماضى وحتى 6 سبتمبر الجارى، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و6 قنابل تقليدية الصنع، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضى الجزائرية، وفى إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 36 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 5 أطنان، فضلا عن ضبط أكثر من 341 ألف قرص مخدر.
وفى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 49 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.
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