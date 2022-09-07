سلطنة عُمان تؤكد أمام اجتماع أممى موقفها الثابت فى تعزيز مفهوم السلام

جدة - نرمين السيد - أكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت حول الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، الهادفة إلى تعزيز مفهوم السلام وثقافته، وإقامة علاقات حسنة الجوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والذى يُعد ركنًا أساسًا من أركان السياسة العُمانية، وعنصرًا متأصلًا ضمن قيم المجتمع العُمانى ومبادئه.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء فى كلمة سلطنة عمان التى ألقاها السكرتير الثانى محمد بن على الشحى، من وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال الاجتماع ذى المستوى الرفيع حول ثقافة السلام، الذى عُقد فى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. كما أكدت السلطنة دورها فى الإسهام فى خدمة قضايا السلام على كافة المستويات الإقليمية والدولية، والتى منها تثبيت الهدنة بين أطراف النزاع فى اليمن، والإسهام فى تقريب وجهات النظر فى عديد من قضايا الشرق الأوسط، والتى تهدف إلى حماية الأمن والسلم فى المنطقة وضمان استقرارها، من خلال النهج المتوازن والبنَّاء فى التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

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