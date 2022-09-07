نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط معرفة موقع القبول الموازي 2022 في العراق epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع القبول الموازي 2022 في العراق فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة عن بداية الاستعداد لكي يتم العمل على قبول الطلبات المقدمة من جانب الطلاب في نظام القبول الموازي هذا العام، وذلك في إطار فتح باب التسجيل من قبل الطلاب في إطار الالتزام بمعدل الحد الأدنى للقبول للطلاب بالقبول الموازي على مستوى جميع الشعب المختلفة، سواء الشعبة الأدبية والعلمية لكلية الطب أو الهندسة أو العلوم أو غيرها من الكليات التي يلتحق بها الطلاب في التخصصات المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موقع القبول الموازي 2022 في العراق للتعرف على نتائج القبول الموازي.
موقع القبول الموازي 2022 في العراق
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل طلبات القبول الموازي من جانب الطلاب والتعرف على نتيجة القبول بناء على معدلات ونسب التنسيق هذا العام، ويمكن أن يتم التسجيل إلى الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بإدخال الأيقونة.
- ومن ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به وكافة التفاصيل المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم يتم اختيار الحصول على النتيجة بعدما يتم التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.
شروط القبول الموازي بالعراق 2022
قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الشروط الخاصة بالقبول الموازي في العراق هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي.
- بالنسبة لدخول كلية الطب، من الضروري أن يحصل الطالب على معدل تراكمي لا يكون أقل من 3 ، فوق الحد الأدنى المطلوب.
- وفي حالة كان يرغب في التسجيل في برنامج هندسي، من الضروري أن يتم الحصول على ما لا يقل عن أربع سنوات من الكلية مع 3.0 GPA.
- وبالنسبة للالتحاق بالكليات العلمية في أي جامعة في العراق، من الضروري أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن 5 من 10.
- كما كانت وزارة التعليم العالي العراقية قد أعلنت عن تحديد معدل تراكمي لا يقل عن 6.00 لكي يتم قبول الطالب في جميع الجامعات العراقية الأخرى.
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