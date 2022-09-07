زيلينسكى: ندعم دعوة الأمم المتحدة لمنطقة آمنة حول محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، دعم توصية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لإقامة منطقة آمنة حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية فى بلاده.





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن زيلينسكى قوله فى خطاب متلفز: "إذا كان محتوى هذا الاقتراح هو نزع السلاح من أراضى محطة الطاقة النووية - وهذا منطقى، عندها يمكننا دعم نزع السلاح".

وأضاف الرئيس الأوكرانى: "اعتقد أن العالم يحتاج أيضا إلى ممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبار روسيا على نزع السلاح من أراضى محطة الطاقة وإعادة السيطرة الكاملة إلى أوكرانيا".

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إقامة "منطقة حماية للأمان والأمن النوويين" حول المحطة فى تقرير صدر أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن هناك حاجة "ملحة" لاتخاذ إجراءات لمنع وقوع حادث نووى فى المحطة التى تقع على الخط الأمامى للحرب فى أوكرانيا والتى تضررت بالفعل من جراء القصف.