نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية Reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل من الأمور التي تهم قطاع المزارعين والعاملين في الأنشطة المتصلة بالزراعة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة عن فتح خدمة التسجيل في برنامج ريف عبر منصة ريف الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلبات الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة من خلال دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، ويهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تنمية أنماط الحياة في المناطق الريفية، وتحسين الإنتاج وتطوير الكفاءة للمواطنين في هذه المناطق من خلال استغلال الموارد المتاحة في المملكة، وتقديم الدعم المالي المباشر لصغار المزارعين وصيادي السمك والأسر المنتجة، وتستقبل منصة ريف القطاعات المستهدفة من الدعم الري الإلكترونية طلبات التقديم من العاملين في عدة قطاعات حددتها وزارة المياه والبيئة والزراعة، ونستعرض من خلال هذا التقرير القطاعات التي تشملها دعم برنامج ريف وطريقة التسجيل في برنامج ريف ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل مع إدراج رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وعرض شروط التسجيل في برنامج ريف وموعد صرف دعم ريف لهذا الشهر.

رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بوابة ريف الإلكترونية لتمكين الأسر المنتجة وصغار المزارعين والتجار المواشي والعاملين في الأنشطة الزراعية من التقديم على الدعم المالي المباشر المقدم من الوزارة،حيث تهدف الوزارة من خلال دعم ريف للأسر المنتجة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والعمل على زيادة إنتاجهم من خلال استغلال الموارد المتاحة في المملكة وخلق فرص تسويقية أفضل لهم، ومن خلال تسجيل دخول برنامج ريف عبر شبكة الإنترنت يتمكن المتقدم من التسجيل في الدعم الريفي من خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها عبر المنصة وإدخال كافة البيانات الشخصية وبيانات المشروع والاستعلام عن برنامج ريف.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ضوابط الحصول على الدعم الريفي للأسرة المنتجة والمزارعين، حيث وضعت الوزارة بالتنسيق مع القائمين على برنامج ريف شروط دعم ريف للعاطلين وربات وممارسي الأنشطة الزراعية، ويمكن تلخيص هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

يشترط النظام أن يكون المستفيد من الدعم الريفي سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

من شروط الاستفادة من الدعم أن يكون المستفيد عامًا في أحد المهن أو الأنشطة التي تقع تحت مسمى الإنتاج الزراعي.

يجب أن يكون المستفيد من دعم ريف للأسر المنتجة من ساكني المناطق الإدارية التي تشملها الدعم.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا.

دخل المتقدم للدعم يشترط ألا يتجاوز الـ6000 ريال سعودي.

إدراج حساب بنكي باسم المستفيد شرط أساسي للتسجيل في الدعم الريفي.

يجب على المتقدم تقديم ما يثبت أهليته للنشاط الزراعي المسجل في الطلب.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

التقديم على الدعم الريفي يتم من خلال تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية، فعلى المتقدمين الالتزام بملء كافة البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة ورفعها على البوابة وفي حال وجود أي عقبات في التسجيل يمكنكم الاتصال على رقم دعم برنامج ريف الموحد، كما يجب على المتقدم إدراج رقم الحساب المصرفي الخاص به لاستكمال كافة خطوات التقديم للحصول على المنحة المقدمة من برنامج ريف لصغار المزارعين والأسر المنتجة، كما يطلب موقع برنامج ريف من المتقدمين تقديم نبذه عن المشروع المقدم مع ذكر عدد سنوات الخبرة فيه بشرط مزاولة المتقدم للنشاط بنفسه، وفيما يلي نعرض كيفية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة:

الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية للتسجيل في البرنامج. اضغط على “ابدأ بطلب الدعم”. ثم قم بإنشاء حساب جديدة عبر المنصة. ينبغي على المتقدم استكمال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. يجب على المتقدم بعدها التقديم على برامج التنمية الريفية. يشترط برنامج ريف ألا يزيد عدد البرامج عن 3 برامج. يقوم الموقع بتفعيل الحساب للمستفيد بشكل آلي. قم بتسجيل الدخول على المنصة ثم إدخال رقم الحساب المصرفي الخاص بك. تتلقى رسالة نصية على الهاتف بها رمز التحقق. قم بإدخال رمز التحقق في الموقع للدخول على منصة التسجيل في برنامج ريف.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

أعلن برنامج ريف عن موعد نزول دعم ريف بعد التسجيل، حيث تستغرق فترة دراسة الطلبات في برنامج ريف 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في القطاعات الزراعية، أما في قطاع القيمة المضافة فان فترة دراسة الطلب تأخذ 60 يومًا من تاريخ زيارة أحد ممثلي الجمعية للتأكد من المشروع ومطابقته لشروط الأهلية المحددة من قبل القائمين على النظام.

أهداف برنامج ريف

يهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة إلى تنمية القطاع الزراعي في المناطق الريفية في جميع أنحاء المملكة، فمن خلال تقديم الدعم المادي للأسرة الريفية المنتجة نضمن مشاركة هذه الفئات في تزويد الدخل القومي وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المحاور التالية:

يضمن برنامج ريف تحقيق الأمن الغذائي في الريف.

الاهتمام بدور المرأة في المجتمع من خلال السماح لربات البيوت في الحصول على الدعم الريفي.

يسهم برنامج ريف في حماية الموارد المائية بالمملكة.

يحمي برنامج ريف البيئة من المخاطر الطبيعية.

موعد صرف برنامج ريف

قد أعلن برنامج ريف عن موعد إيداع المبالغ المالية لبرنامج ريف في حسابات المستفيدين من البرنامج لهذا الشهر، حيث من المقرر صرف الدعم الريفي لشهر في يوم الخميس 24 فبراير 2022 ميلادية الموافق 23 رجب 1443 هجرية، حيث لم تعد سوى 12 يومًا على تاريخ نزول دعم ريف الجديد، ولكن قد يختلف وقت إيداع الدعم في الحسابات البنكية من مستفيد إلى آخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاق وقت تنفيذ الإيداع من بنك إلى آخر، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التنمية الريفية المستدامة 30 ألف مستفيد، كما بلغ عدد طلبات الحصول على الدعم المرفوعة على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف 508 ألف طلب، وتتم دراسة الأهلية للطلبات من قبل القائمين على البرنامج للتأكد من أحقية المتقدمين للحصول على الدعم الريفي المباشر.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من خلال إرفاق رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وعرض طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المالي مع تقديم بعض الصور التوضيحية التي تكشف شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة ومتى ينزل ريف بعد التسجيل والقطاعات التي تشملها منصة ريف الإلكترونية.