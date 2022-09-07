نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ودول الخليج العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية، التي كشف عنها البنك مؤخراً للمقبلين على الزواج للمرة الأولى، حيث أعد البنك حزمة من الآليات والضوابط للمقبلين على قرض الزواج، يقبل العديد من المواطنين على بنك التنمية الاجتماعية نظراً لما يقدمه من قروض ميسرة إلي السعوديين المقبلين علي الزواج للمرة الأولى أو الزوج الذي توفيت زوجته الوحيدة، أو الزوج الذي طلق زوجته دون أن يدخل عليها، فيما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن من أهم الشروط والضوابط أن تكون الزوجة سعودية أو تكون صاحبة جنسية من جنسيات دول الخليج العربي، دعونا نتعرف سويا على أهم الشروط والضوابط عبر موقعكم ثقفني.

حيث كشف بنك التنمية الاجتماعية المدة الزمنية التي يصرف فيها القروض والتي تبدأ من بداية من اليوم الثالث من التقديم علي التمويل وقد تصل في بعض الأحيان إلي عشرة أيام تقريبا، وفي حالة التأخير عن هذا الموعد يجب علي المتقدم الاتصال بالرقم المخصص للدعم الفني للبنك التنمية الاجتماعية والموضح في نهاية هذا المقال.

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض من الشروط والأحكام التي يجب توافرها للاستفادة من خدمات تمويل الزواج والتي من أهمها التالي:

يجب علي موظفي القطاع الخاص تقديم نموذج تسليم البريد مسجل فيها اسم العميل وختم موظف البريد،

تقديم صورة عقد الزواج كاملاً.

صورة هوية العميل.

تقديم صورة سجل الأسرة ويجب أن يكون مضاف ألية الزوجة.

أصل نموذج 105 إلكترونيا.

تقديم كشف براتب الموظف آخر ثلاث شهور.

قرض الزواج

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض الزواج إلي السعوديين الذين يقل رواتبهم عن 10 ألف ريال سعودي، تسهيلاً إلي أولئك الشباب المقبلين علي الزواج أصحاب الدخل المحدود والفقراء، واشترط البنك إلي المتقدمين علي تمويل الزواج أن يكون للمرة الأولى، واستثني من ذلك الزوج الذي توفيت زوجته وان يكون الزوجة من جنسية سعودية، وتقديم أصل نموذج 104 وتقديم عقد النكاح.

خطوات قرض الأسرة

يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن خطوات الحصول على تمويل الأسرة والتي تتم من خلال بعض الإجراءات كالتالي:

الدخول على موقع رابط بنك التنمية الاجتماعية وتسجيل رقم الهوية وتاريخ.

وتسجيل رقم الهوية وتاريخ. التحقق من مدخلات البيانات التي تم إدخالها.

القيام بإرسال المستندات والأوراق المطلوبة للبنك بعد تحديد موعد.

تتم دراسة الأوراق والمستندات من قبل البنك.

بعد الموافقة تتم تحويل القرض على الحساب.

شروط تمويل الأسرة

وضح بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف والادخار السعودي شروط عامة للحصول على قرض الأسرة الذي من بين هذه الشروط أن لا يزيد دخل رب الأسرة المتقدم للتمويل عن 12.5 ألف ريال سعودي، كما لا ينبغي أن يزيد عمر المواطن المتقدم عن 70 عام والكفيل عن 55 عام، وأفاد البنك أحقية المرأة الأرملة والمطلقة من الاستفادة من تمويل الأسرة ضمن المساعدات والتسهيلات التي يقدمها البنك.

خدمات بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والمزايا إلي أبناء المملكة العربية السعودية والتي من أهمها التالي:

أتاح بنك التنمية الاجتماعية تقديم طلب الإعفاء من تسديد الأقساط الشهرية للقرض التي تحصل عليه المواطن السعودي أو من دول الخليج العربي وفقاً لبعض المعايير والإجراءات والتي يتساءل عنها الكثيرون والتي يمكنك التعرف عليها عبر شروط الإعفاء من السداد.

تعديل جديد فى شروط بنك التنمية الإجتماعية

أعلن اليوم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة عن تعديل جديد في شروط الحصول علي قروض بنك التنمية الاجتماعية وهي قيمة الحد الأدنى إلي راتب المواطن الراغب في الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي، حيث كان الحد الأدنى من 10 آلاف ريال سعودي والذي تغير إلي 12.5 ألف ريال سعودي.

طريقة إلغاء قرض بنك التنمية الإجتماعية

جاءت إلى الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد التساؤلات حول إمكانية إلغاء قرض الزواج من البنك، وكان رد خدمة عملاء البنك أن آلية إلغاء القرض تتم من خلال الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم الدخول إلى طلب التمويل، والدخول على البيانات ثم إلغاء طلب القرض.

حاسبة بنك التنمية الاجتماعية 1444

يمكنكم استخدام حاسبة بنك التنمية الاجتماعية أو حاسبة الكفالة أو الزواج من خلال الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن ثم الدخول على حاسبة الكفالة وتسجيل البيانات والمعلومات التالية:

اختيار نوع الجنسية.

تحديد العمر.

حدد نوع التمويل من بين (سيارات، زواج، نقدي، ترميم، أسرة، كنف).

كتابة الراتب الاساسي.

تسجيل قيمة البدلات.

تحديد الالتزامات الشهرية.

حدد نوع التمويل، المدة، الأقساط الشهرية.

بعدها سيتم ظهور قيمة حساب التمويل الذي ترغب فيه.

التواصل مع خدمة عملاء بنك التسليف

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية من خلال عدة طرق بسيطة أبرزهم رقم الهاتف الموحد 199099 كما يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبنك [email protected] كما يمكنك الاتصال أيضا بالرقم الأرضي التالي 920008002 وهو الرقم الموحد المجاني.

وصلنا نهاية شرح شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ودول الخليج العربي.