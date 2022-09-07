نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 مع إضافات لعبة eFootball Pes Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 من الأشياء الضرورية والهامة لتكملة مهام اللعبة المحدثة . حيث أن شحن كوينز بيس 2023 كما هو متعارف عليه في نسخة eFootball Pes السابقة . استخدام الكوينز في العديد من مهام اللعبة سواء شراء اللاعبين أو غيرها من المهام المختلفة . وبعد أن تم تحديث اللعبة في الفترة السابقة تحديداً من يوم 25 أغسطس الماضي يضاف العديد من التحديثات . والتي يتم نشرها علي موقع كونامي الرسمي بشكل دوري وآخر تلك التحديثات كانت في 6 سبتمبر الجاري . وعندما تحصل علي طريقة تحميل لعبة eFootball Pes Mobile بشكل مضمون . والتي سنعرضها داخل سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” ستلاحظ الإضافات العديدة التي تمت علي إي فوتبول بيس . كما سنتعرف علي كيف يتم شحن كوينز إي فوتبول 2023 الضرورية لتكملة مهام اللعبة المختلفة .

الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023

يتم الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 الآن بشكل آمن وسهل بطرق مختلفة من داخل اللعبة نفسها . بعد أن قامت الشركة بتحديث اللعبة مع تقديم الاعتذار بشكل رسمي لكافة اللاعبين عن ما نشأ . من مشكلات أزدواج أختيار اللاعبين وقامت كونامي بتعويض اللاعبين بالآف عملات GP عبر حساباتهم المسجلة علي موقع الشركة . كما تعهدت لعشاق eFootball Pes 2023 بإصلاح كافة المشكلات وعدم ظهورها ثانية . مع تقديم هدايا مالية لكل من يقوم بتسجيل الدخول علي الموقع وذلك لمرة واحدة في اليوم الواحد . كما نوهت الشركة لكي ما يتم تجنب مشكلة أزدواج اللاعبين يجب أختيارهم بشكل يدوي بدلاً من الاختيار التلقائي . أما عن كيف يتم شحن كوينز بيس 2023 سنعرض طرقها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

كيف يتم الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023

شحن كوينز لعبة eFootball V 2.0.0 2023 لها طريقتان مختلفتان نعرض الأولي منها كالآتي :-

نوهت كونامي لكي ما يتم شحن كوين eFootball Pes يجب تسجيل الدخول علي موقعها بشكل يومي . كما عبر تسجيل الدخول علي الموقع يمكنك الحصول علي هدايا متنوعة وفقاً لما يتم طرحه من كونامي . كذلك بجانب أن كوين إي فوتبول بيس تحصل عليها عبر بطاقات اللعبة التي تحتوي علي عدد محدد من كوين . بيس 23 ويتم شحن كوينز إي فوتبول 2023 عبر قائمة التدريبات بالعدد المحدد داخل القائمة الذي يتخطى مئات الكوين . كما بجانب الخطوة السابقة يتم شحن كوينز eFootball Pes 2023 بعدد محدد أقل من مائة كوين . مع حصول كل لاعب علي عدد محدد من عملات GP وفقاً لما يتم تحديده من كونامي . أما عن طريقة شحن كوين eFootball Pes Mobile الثانية نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

طريقة شحن كوينز بيس 2023

الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 يتم عبر فوزك بالمنافسات التي يتم تحديدها بشكل دوري داخل اللعبة . وبعد الفوز يمكن شحن كوينز eFootball Pes كالآتي :-

لكي ما يتم شحن كوين اللعبة يجب أن تكون حصلت علي تحميل لعبة eFootball Pes Mobile .

. كما بتسجيل الدخول علي اللعبة يجب أن تضغط علي أيقونة ماتش .

بعد الخطوة السابقة يتم اختيار قائمة أيفنت .

كذلك من الضروري أن يتم نقر أيقونة أندية بعرض العالم وهي Worldwide Clup .

عبر الخطوات السابقة يتم خوض المنافسات المحددة وبعد الفوز بها تحصل علي عدد من كونيز إي فوتبول بيس 23 .

. وفيما يخص كيفية تثبيت لعبة eFootball V 2.0.0 2023 نعرض خطواتها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

طريقة تثبيت eFootball Pes 2023

عبر حسابك المسجل علي موقع الشركة أذأ كان لديك حساب سابق قم بالدخول علي الموقع وتثبيت اللعبة بسهولة . يتم تثبيت اللعبة من موقع الشركة عبر الصفحة الرئيسية واختيار قائمة Download بالضغط عليها . كما سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة تتيح تحميل لعبة eFootball Pes Mobile عبر قنوات رسمية متعددة . يمكنك تثبيت اللعبة من قوائم خاصة بأجهزة PS أو عبر متجر أبل ستور لهواتف أيفون أو عبر متجر جوجل بلاي . لهواتف أند رويد كما متاح تثبيت لعبة eFootball V 2.0.0 2023 لكلاً من أجهزة Xbox Series و Xbox One . كذلك بجانب إتاحة تثبيت إي فوتبول بيس لأجهزة الكمبيوتر المختلفة التي تحتوي علي نسخة ويندوز 10 . أما طريقة تحميل eFootball Pes 2023 عبر المتاجر نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تثبيت لعبة eFootball V 2.0.0 2023 عبر المتاجر

لكي ما يتم الاستمتاع و الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 يجب أن تحصل علي اللعبة أولاً من المتاجر كالآتي :-

متجر Google Play لهواتف أند رويد ومتجر Apple Store لهواتف أيفون ومتجر App Galery لهاتف هواوي . قم بتسجيل الدخول علي أحدي المتاجر السابقة وفقاً لنوع هاتفك وأبحث عن لعبة eFootball V 2.0.0 2023 . كما بعد أن يتم ظهور اللعبة قم بالضغط علي زر تثبيت لتحصل علي اللعبة في أقل من دقيقتين . كذلك في حالة وجود eFootball Pes 2023 علي هاتفك أضغط فقط زر تحديث . بتلك الخطوات السهلة تحصل علي نسخة إي فوتبول بيس 23 علي هاتفك . أما عن إضافات لعبة eFootball V 2.0.0 2023 نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

إضافات عديدة في لعبة eFootball V 2.0.0 2023

شحن كوينز إي فوتبول 2023 كما ذكرنا بالسطور السابقة تستمتع به مع الإضافات المتعددة في اللعبة وهي الآتية :-

الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 تطرحه كونامي كهدايا تسجيل الدخول علي اللعبة .

تطرحه كونامي كهدايا تسجيل الدخول علي اللعبة . كما هناك السماح بتطوير قوة لاعبي فريق الأحلام الخاص بك عبر البطاقات المطروحة Epic من كونامي .

كذلك بجانب قيام كونامي بإضافة شعار فرق متعددة داخل اللعبة من الفرق الأسطورية .

يتم تخصيص منافسات متجددة دائماً بشكل دوري لإتاحة الفوز بها والحصول علي كوين eFootball Pes 2023 .

أما عن التطوير الواضح في جرافيك إي فوتبول بيس 23 يجعلك تشعر بأنك داخل ملعب طبيعي جداً .

وفي حالة التصريح من كونامي عن إضافات أخري في eFootball Pes سنوافيكم بها بمقال جديد “بموقع ثقفني” .

الحصول علي كوينز eFootball Pes 2023 بطريقتين تم عرض تفاصيلهما بشكل وافي في سطور مقال “موقع ثقفني” . السابقة والتي تمنحك تخطي المهام بشكل أسهل في مهام لعبة eFootball V 2.0.0 2023 المحدثة .