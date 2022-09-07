نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهري عائلتك … طريقة جديدة ومختلفة لعمل كعك أليأنسون المقرمش طعم خيالي أفضل من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعك أليأنسون المقرمش، كعك أليأنسون هو من أشهى أنواع المخبوزات، فهو بالإضافة إلى طعمه اللذيذ يمتاز برائحة رائعة ومنعشة كما أن أليأنسون له فوائد صحية عديدة تعود على الجسم، وتبحث كثير من السيدات عن طريقة لعمل بسكويت أو كعك أليأنسون في المنزل بطريقة سهلة وغير معقدة واقتصادية، والطعم يكون رائع وأفضل من شرائه من المخابز بكثير، وتقديمه لأطفالك وعائلتك بكل ارتياحية حيث تكوني ضامنة نظافة كل مواد التحضير، و يمكن تناول كعك أليأنسون بجانب كوب من الشاي أو النسكافيه أو الشاي بحليب، لذا حرصنا على تقديم أفضل طريقة لصنعه في المنزل. كعك أليأنسون المقرمش لذا حرصنا على تقديم أفضل طريقة لصنعه كعك أليأنسون في المنزل. مكونات ثلاث أكواب من الدقيق ذو استخدامات كثيرة.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ملعقة من حبة البركة.

ملعقة من البيكنج بودر كبيرة.

حوالي ملعقة كبيرة من بذور أليأنسون.

بيضتين بدرجة حرارة المكان.

ملعقة من السمسم المحمص كبيرة.

ملعقة يأنسون بودرة صغيرة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة محلب بودرة.

سبع ملاعق من الماء.

ذرة ملح. طريقة تحضير كعك أليأنسون في المنزل في وعاء الخلاط نضع البيض وذرة الملح ثم السكر ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة لخفق المكونات جيداً حتى تصبح بقوام كريمي.

ومن ثم نقوم بإضافة بذور أليأنسون وملعقة حبة البركة والسمسم المحمص والمحلب البودرة واليانسون البودرة ونخلط كل هذا جيداً.

بعد ذلك نضع ثلاث أكواب الدقيق وملعقة البيكنج بودر و ملعقتين الحليب البودرة.

نضيف بعد ذلك سبع ملاعق الماء تدريجيا حتى تبدأ العجينة في التماسك.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات بحجم متساوي.

نفرد كل كرة على شكل إصبع ثم نلصق الطرفين ببعضها حتى يصبح الشكل دائري.

يجب أن يكون الفرن تم تسخينه مسبقا.

ندهن الصينية بأي مادة دهنية ثم نرص الكعكات فيها.

ندخلها الفرن الساخن على حرارة 150 درجة ولمدة ربع ساعة على الرف الوسط.

بعد أن تأخذ لون ذهبي ونتأكد من النضج، نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم مع أي مشروب ساخن.

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