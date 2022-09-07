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عمر شويل - جدة مساعدة استثنائية هيئة ال مكتوم الخيرية التي قامت منذ إطلاقها بتقديم مئات الألوف من المعونات العاجلة للأسر الفقيرة والمحتاجة غبر الحملات التي يتم وصولها إلى القرى النائية من الدولة، وأيضا تقوم الهيئة بالحملات خارج الدولة في الدول الفقيرة أو المحتاجة، حيث تقوم الهيئة بتقديم المساعدات العاجلة لدولة باكستان للمساعدة والتغلب على السيول وأيضا السودان واثيوبيا والعديد من الدول، وتستقبل الهيئة الطلبات التواصل عبر أرقم الهواتف المتاحة فيها.

مساعدات هيئة آل مكتوم الخيرية

تقوم بتقديم المساعدات المالية لأصحاب الحاجات العاجلة للمحتاجين.

يتم تقديم المساعدات السكنية للمتضررين من الكوارث أو الغير قادرين على شراء منزل.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية من خلال الحملات الطبية العلاجية التي تعالج الأمراض المزمنة وتعطي اللقاحات لغير القادرين.

يتم تقديم المساعدات والمنح الدراسية للطلاب الغير قادرين على تحمل تكلفة الدراسة.

تقوم بتقديم المعونة داخل البلاد وخارجها.

[مساعدة استثنائية هيئة ال مكتوم] طلب مكتوب من شيوخ الإمارات Maktfd مساعدات مالية

وفي الفيديوهات الموجودة بالمقال العديد من الأمثلة للقاءات والمساعدات التي تقدمها الهيئة في جميع دول العالم، والتي توثق الأعمال والأنشطة التي يقوم بها مسؤولي الهيئة والتي تعتبر من اقدم الهيئات داخل الإمارات، وقد تم إطلاقها في 1997 وتستمر في مسيرة العمل والنجاح ولها بصمات متعددة في جميع دول العالم وقدمت الآلاف من المساعدات داخل الوطن أيضا.

شروط تقديم معونة استثنائية من هيئة آل مكتوم

يكون المتقدم بالطلب من المحتاجين ويتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج وعدم القدرة المالية (بيان الدخل).

يتم تقديم الطلب من رب الاسرة الذي يكون على راسها، ومن الممكن قبول الطلبات من المرأة المطلقة المعيلة أو الأرملة.

يكون التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للمؤسسة ولا تقوم بتقديم رابط آخر.

يتم تسجيل كافة بيانات المتقدم ورقم الهاتف النقال والعنوان بشكل صحيح.

يقوم المواطن بتقديم الهوية الإماراتية الخاصة به بينما يقوم المقيم بتقديم تأشيرة الإقامة على أن تكون سارية.

لا تقبل المؤسسة الطلبات الناقصة.

كما لا تشمل المساعدات مصروفات الولادة كاملة أو عمليات التجميل.

نموذج طلب مساعدة من شيوخ الإمارات

أرفع إليكم سيدي هذا الطلب بعد أن ضاقت بي السبل؛ فقد قصدت وجهكم الكريم لما عرف عنكم من عطف على رعايا دولتكم، ومواقفكم النبيلة في تقديم يد العون للمحتاجين ، فأنتم أهل العطاء والجود والكرم، ويدكم مبسوطة ادامها الله عونا لكل محتاج. فأنا يا سيدي رجل متزوج ولدي … اطفال يتابعون دراستهم وتعليمهم… وعلي ديون لم أستطع تسديدها… لذلك أطلب منكم سيدي أعزكم الله وأنتم أهل الجود والكرم أن تتفضلوا علي مما رزقكم الله. وأن يجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وحسنات والدكم المنعم برضوان الله. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا وملاذا لأبناء الشعب الإماراتي ولأبناء الأمة العربية والإسلامية.

كيف أحصل على مساعدة استثنائية هيئة ال مكتوم

تتيح هيئة آل مكتوم العديد من وسائل الوصول إليها، وذلك عبر توفير الموقع الإلكتروني وكذلك أرقام الاتصال التليفوني: