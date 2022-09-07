جدة - نرمين السيد - وطبقا لبيان الخارجية الألمانية، سوف تجرى المحادثات في وزارة الخارجية الألمانية، وتتركز على التعاون الثنائى، بالإضافة إلى السياسة الأوروبية، فضلا عن القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل نظيرها الليتوانى غدا الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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