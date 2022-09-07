لبنان يؤكد احترامه لجميع قرارات مجلس الأمن والتزامه بتنفيذها

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية احترام لبنان لجميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، مشددة على أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة إلى القرارين 1559 و1680 فى متن قرار مجلس الأمن الدولى الأخير للتجديد لقوة الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل".





وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه من غير الوارد أن يطلب لبنان حذف الإشارة إلى هذين القرارين المذكورين، مشيرة إلى أن تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن القرار الذى صدر عن مجلس الأمن والذى تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد فى اتفاق الإطار الذى وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن لبنان اعترض على إدخال هذه اللغة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب طلب لقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبنانى لإنجاح مهمة القوات الدولية فى لبنان.