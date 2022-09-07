العالم اليوم - المغرب يعلن زيارة وزير العدل الجزائري إلى الرباط

انتم الان تتابعون خبر المغرب يعلن زيارة وزير العدل الجزائري إلى الرباط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 07:20 مساءً - قالت وزارة الخارجية المغربية، يوم الأربعاء، إن وزير العدل الجزائري، سيزور المملكة لتسليم دعوة حضور القمة العربية التي يرتقب أن تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وأورد بيان صادر عن الخارجية المغربية أن "السلطات الجزائرية قررت، في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نوفمبر المقبل، إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات إلى جميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".

وأضافت الوزارة أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن؛ في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة إلى تونس وموريتانيا.

وتابع البيان أنه في هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، بالمغرب.

وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، ثم أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في وقت لاحق.