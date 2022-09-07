عااجل Aramco سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022 كم تسعيرة بنزين 91 و 95 الجديدة

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عمر شويل - جدة عااجل Aramco سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022 والتي تأتي ضمن أكثر مايشغل بال المواطن والمقيم في السعودية، خاصة مع الترقب المستمر للوضع الاقتصادي الراهن علي المستوي المحلي والعالمي، إلا أن السؤال عن كم تسعيرة بنزين 91 و 95 الجديدة لم يتم الرد عليها حتي الان، حيث اننا في انتظار عقد موتمر شركة أرامكو السعودية الشهري، والذي يتم في الثلث الأول من الشهر الميلادي، علما بأن تلك الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية تطبق بنظام شهري.

عااجل Aramco سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022

من خلال Aramco ستتعرف علي سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر 2022 في جميع محطات الوقود، والتي تعلن الاسعار مساء اليوم العاشر وتطبق فعليا صبيحة اليوم الحادي عشر، علما بأن الاسعار الخاصة بالبنزين قابلة للتغيير المستمر، إلا أن منذ نحو أربعة أشهر حتي الآن وتشهد اسعار البنزين في السعودية استقرار، لكن هل ستتغير اسعار البنزين لشهر سبتمبر 2022؟، يظل السؤال محل بحث لحين عقد الموتمر المرتقب من شركة أرامكو يوم السبت المقبل.

موعد إعلان سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر

حتي الآن لا يوجد تصريح رسمي حول زيادة أو انخفاض سعر البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2022 في السعودية، إلا أن اسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 القائمة منذ أغسطس الماضي لم تتغير،

حيث ان شركة ارامكو تعلن كل شهر عن اسعار البنزين التى يتم الاعلان عنها يوم 10 او 11 من كل شهر، حيث يتم تحديث اسعار البنزين بصورة مستمرة كل شهر فى جميع محافظات المملكة العربية السعودية، خاصة ان تغير اسعار البنزين فى المملكة كل شهر بتغير عليها العديد من الامور فى الحياة اليومية لدى السعوديين، حيث اعلنت شركة ارامكو اسعار البنزين لشهر اغسطس 2022 والتى يتم تطبيقها يوم 11 من شهر اغسطس حتي الوقت الحالى وهى كالاتى

سعر بنزين 91 بقيمة 2.18 ريال لكل لتر .

سعر بنزين 95 بقيمة 2.33 ريال لكل لتر .

الكيروسين بلغ سعره 0.81 ريال لكل لتر.

الديزل بلغ سعره 0.63 ريال لكل لتر.

كم تسعيرة بنزين 91 و 95 الجديدة

من خلال الأستخدام المتزايد لنوع الوقود من فئة بنزين 91 وبنزين 95 نجد أن البحث عن تلك الأنواع يتزايد بوضوح، ومن ثم نجد محاولة التعرف علي إمكانية وجود اي تغيير في تلك التسعيرة يتزايد خاصة مع بلوغ اليوم العاشر من الشهر الجديد، وبالرغم من استقرار اسعار البنزين إلا أن تخوفات المواطنين بشأن الزيادة تجعل ترقب موتمر أرامكو الشهر هام للغاية لدي المواطنين، وسوف نوفر لكم التسعيرة الجديدة للبنزين فور الإفصاح عنها.

من المعروف أن خبرة شركة أرامكو السعودية وصلت حتي العام الحالي إلي نحو 89 عاما من الخبره في مجال تصنيع وتوزيع الوقود، هذا وتدير الشركة 337.33 مليار من احتياطي النفط المكافئ في المملكة، فيما وصل عدد الموظفين في شركة أرامكو العملاقة حتي اليوم الي نحو 60.000 الف موظف في مختلف القطاعات والمجالات من أجل وصول المنتج بتلك الجودة.