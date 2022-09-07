نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب سلفة سريعة 5000 ريال بدون فوائد وتمويل شخصي حتى لو عليك قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب سلفة سريعة 5000 ريال حيث يتميز طلب تمويل شخصي من منصة سلفة في المقام الأول على السرعة في التنفيذ، اذا تتمتع المنصة الرقمية بالعديد من مزايا التمويل والتي يكون من بينها سرعة الجراءات وتقديم المبلغ النقدي المطلوب للعميل بصورة فعلية قد لا تتعدى 24 ساعة، كما إن شروط سلفة تتميز بالبساطة، اذا لا تشترط المنصة عند التسليف تحويل راتب العميل إلى المنصة، ولا تشترط أيضا وجود كفيل.

طلب سلفة سريعة 5000 ريال

تقدم منصة سلفة الرقمية للعملاء قرض شخصي يتناسب مع الراتب الشهري الذي يتقاضاه العميل من المؤسسة الحكومية أو الخاصة التي ينتمي إليها، وتعمل المنصة في هذا الصدد على أن لا يزيد مبلغ القرض عن 5000 ريال سعودي، وتعتبر المنصة الأولى بين المنصات الالكترونية في تمكين العميل من الحصول على القرض المطلوب دون شرط تحويل الراتب، مع تحقيق مجموعة شروط أهمها الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

طلب تمويل شخصي من منصة سلفة

تعمل المنصة الرقمية سلفة على أتاحه الفرصة أمام العميل المتقدم بطلب تمويل شخصي من المنصة الحصول على مبلغ التمويل الذي يمكن أن يصل إلى 5000 ريال سعودي بطريقة سهلة وسريعة، وبناء على شروط ميسرة، وتعمل المنصة في هذا الصدد من اجل مساعدة العميل في الحصول على مبلغ نقدي سريع يستطيع من خلاله أنشاء أي من المشروعات الصغيرة.

سلفة عن طريق نفاذ

خطوات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الرقمية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة أو الوصول إلى المنصة الوطنية الموحدة.

تعبئة الفراغات الموجودة بالموقع بالمعلومات الصحيحة عن العميل.

أدخال البريد الإلكتروني للعميل ورقم الجوال من الحقول المطلوبة بالمنصة.

كتابة رقم مرور تكون قوية ومكونة من أرقام وحروف صغيرة وكبيرة.

الضغط على موافقة الشروط والأحكام ثم إرسال طلب الحصول على القرض.

مميزات منصة سلفة

من اهم مميزات المنصة بأنك لا تحتاج لوجود كفيل.

سرعة العملية (خلال 24 ساعة فقط).

من اهم المميزات بأنها مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

اقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب.

انت لست بحاجة إلى تحويل راتبك لأن شركة سلفة ستحصل على شراكة مع صاحب العمل و يتم خصم الأقساط مباشرة من راتبك.

تستطيع التحكّم بقيمة السلفة وفترة السداد المناسبة لك.

سلفة حكومية بلا فوائد

تدخل منصة سلفة ضمن المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتمدها بصورة رسمية البنك المركزي السعودي، وتعمل بشرط عدم زيادة عمر طالب القرض عن 60 عاما، وان لا يقل هذا العمر عن 18 عام، وذلك بهدف تمكين العميل من مقاومة تحديات المعيشة عن طريق أقامة مشروع صغير يعمل على زيادة الدخل.