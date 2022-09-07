نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وخطوات استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بوابة الأزهر الإلكترونية، هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين يقومون بالبحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني لهذا العام 2022 وهذا منذ أن تم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني يوم 28 أغسطس 2022، وأعلن القطاع الأزهري عن بدء أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات، وبدأت أعمال التصحيح في جميع اللجان الإلكترونية، وهناك الكثيرين الذين يترقبون إعلان النتيجة لكي يتم التقديم في الكليات والمعاهد، ولذلك أعلن القطاع الأزهري عن أن أعمال التصحيح تسير في أقصى درجات الدقة والشفافية والسرعة للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن والمؤشرات الأولية تؤكد على أن النتيجة من المتوقع لها الإعلان عنها قبل يوم 10 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بوابة الأزهر الإلكترونية

عدد طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية هم 61279 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات مصر، حيث كانت نسبة نجاح الدور الأول كانت مرتفعة جدًا عن السنوات الاخيرة، وقد أعلن القطاع الأزهري على أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية سيتم رفعها على بوابة الازهر الشريف الالكترونية، وهذا لتسهيل على الطلاب والطالبات من التجمعات والاختلاط، ومن المتوقع أن تكون نسبة نجاح الدور الثاني ستكون مرتفعة جدًا عن الأعوام الأخرى وعلى جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني و الصف السادس الابتدائي الازهري الدور الثاني، وجميع طلاب الثانوية الأزهرية يترقبون إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني التي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها ورفعها على المواقع الرسمية، وطريقة استخراج النتيجة هي:

أولا قم بالتوجه إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الالكتروني.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني.

قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

فور الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم رفع النتيجة على بوابة الأزهر الشريف.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ولكن جميع المؤشرات الأولية تؤكد على أنه سيتم الإعلان عن النتيجة قبل 10 سبتمبر 2022.