نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام مصروف لخدمة الطلاب بالسعودية 1444 وما هي التطبيقات المتاحة داخله في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة تيتكو لتطوير تقنيات التعليم بإطلاق نظام مصروف الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن تطبيق ومنصة يتم الربط بينها وبين الطالب عن طريق سوار إلكتروني للطلاب، من أجل تيسير عملية الشراء والدفع للمقصف أو بقية منافذ بيع المدرسة، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب، وكذلك ضبط مواعيد الحضور والانصراف الخاصة بالطلاب، ونتعرف معا عبر هذا المقال على نظام مصروف وكيف يعمل وما هي فائدته للطلاب.

تطبيقات نظام مصروف للطالب 1444

يحتوي نظام مصروف على 4 تطبيقات أساسية تشمل التالي:

تطبيق ولي الأمر: ومن خلاله يتم شحن رصيد الطالب بعد الارتباط بجهاز ولي الأمر وذلك عبر الفيزا أو Apple Pay كما يستطيع وضع حد يومي أو أسبوعي أو شهري للصرف لكل طالب، وتحديد نوعية الأطعمة التي تسبب الحساسية لكل طفل، وجدولة وجبات الطفل للشهر القادم حسب النظام الغذائي التي يتبعه، وكذلك إمكانية استلام إشعارات فورية عند دخول الطفل وخروجه من المدرسة، وركوب الطفل للحافلة ونزوله منها، كذلك تمكّن ولي الأمر من الاطلاع على آخر مستجدات المدرسة، والموافقة على الأنشطة ودفع رسومها بشكل رقمي.

تطبيق المقصف: وهذا يمكن الطالب الشراء عبر الإسورة الذي يرتديها، وذلك بمسحها على جوال موظف المقصف، وفي حال كان الطالب يعاني من حساسيةٍ من طعام معين لن تتم عملية الشراء، كذلك في حال كانت للطالب وجبات مجدولة من قبل ولي أمره سيتسلمها في علبة مخصصة بالمقصف.

تطبيق حضور والحافلة في مصروف 1444

ويساعد النظام من خلال تطبيق حضور في تحديد مكان الطالب عن طريق مسح السوار عند الدخول والخروج على جهاز الاستشعار الموجود عند البوابة، وفي حال خروجه المبكر مع الوصي الخاص به يمسح الطالب عند جهاز الاستشعار، ويصدر الجهاز إثر ذلك إنذار باللون الأحمر، على أن يمسح الوصي بطاقته الخاصة على الجهاز لإعطاء الإذن بالخروج.

وفي تطبيق الحافلة يؤكد المشرف ركوب كل طالب للحافل بإرسال إشعارات فورية لولي الأمر بركوب الطفل للحافلة، وإشعار اقتراب الحافلة من المنزل، وإشعار عند النزول من الحافلة والوصول إلى منزله، كما يتيح معرفة إذا ما كان الطالب قد سجل خروج مبكر ولن يركب الحافلة اليوم، واستهدفت شركة تيتكو 84 ألف طالب لاستخدامها منصة مصروف بهذا العام، في فكرة مبتكرة من الممكن أن تلاقي اهتمام واسع وشامل في باقي مناطق المملكة العربية السعودية.