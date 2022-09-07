نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري من الراجحي للمواطنين بفترة سداد تصل إلى 35عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري من الراجحي للمواطنين، المسكن الجيد الملائم والمناسب للأسرة من جميع النواحي هو ما يبحث عنه الكثيرين لهم ولعائلاتهم لضمان العيش في مكان آمن صحي ونظيف ومن المعروف أن مصرف الراجحي يسعى دائماً إلى راحة العملاء وتوفير الشئ المميز والمناسب لهم يقدم التمويل العقاري الذي يضمن لك السكن الأفضل وسداد قيمته على أقساط شهرية ميسرة، وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط التمويل العقاري الذي يقدمه بنك الراجحي.

التمويل العقاري من الراجحي وأهم المميزات

من أهم المزايا التي يوفرها المصرف على منتجاته التمويلية هي أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتيح المصرف التضامن لشراء العقار.

سداد قيمة العقار على أقساط بمدة ممتدة حتي خمسة وثلاثون عاماً.

يتيح المصرف خاصية الأقساط المرنة.

هامش ربح تنافسي.

عند حدوث وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي يقوم المصرف بإعفائه من سداد الديون المتبقية.

يمكن الحصول عليه مع تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب.

متاح حتي عمر سبعة وسبعون عاماً.

يمكن الحصول على تمويل شخصي إلى جانب التمويل العقاري.

ما هي الشروط المطلوبة من العملاء حتي يكونوا مؤهلين للحصول على المنتج

يضع المصرف عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين حتي يكونوا مؤهلين للحصول على المنتج وقد جاءت أهم الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. لا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للجهات المعتمدة من المصرف أو الغير معتمدة.

ومن المستندات المطلوبة للتقديم تعبئة نموذج طلب الحصول على المنتج وصورة صك مستقل وجهين وعرض سعر العقار وكروكي الموقع بالإضافة إلى تعبئة إقرار معاينة.

خطوات تعبئة نموذج طلب المنتج

يتم تعبئة نموذج الحصول على المنتج إلكترونياً وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بطلب التمويل من المصرف ثم تسجيل جميع البيانات الشخصية والمالية وبيانات الاتصال المطلوبة من العميل ثم يقوم المتقدم بتوضيح إذا كان لديه حساب في البنك أم لا وتحديد المنطقة التابع لها وتحديد وقت الاتصال ثم الضغط على زر تقديم.