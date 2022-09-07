نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 300 وظيفة خالية قامت شركة أرامكو السعودية بتوفيرها من أجل الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت شركة أرامكو بتوفير الكثير من الوظائف الجديدة لدى جميع المواطنين وبشكل خصوصي الشباب وهذا دفعاً لعجلة البطالة ومن أجل مساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية كما إن تلك الشركة هي من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية لدى كل من الغاز الطبيعي والبترول كما إنها قامت بإعلان عن توفيرها لفرص عمل تزيد عن 300 وظيفة وهذا في تمام يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر عام 2022 ميلادياً.

وظائف خالية من قبل شركة أرامكو السعودية :- وقد قامت شركة أرامكو السعودية بتوفير عدد كبير ما يزيد عن 300 وظيفة لدى كل المواطنين السعوديين وبالأخص الشباب لمساعدتهم على مسايرة مصاعب الحياة وكذلك على تكوين شخصية مهنية ناجحة في المجتمع وهذا كله من خلال الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية، وتلك الوظائف هي التالية :- أخصائي هندسي. أخصائي رفع صناعي. أخصائي تخطيط. مهندس منشأة. مهندس عمليات (أمونيا). مهندس بترول (محاكاة خزان). مهندس (ضمان تدفق). مهندس اختبارات NDT. مهندس بترول (إدارة خزانات الغاز). مهندس عمليات (معالجة مياه). مدير مشروع. محلل (تطوير أعمال).

شروط التقديم لحديثي التخرج على الوظائف من قبل شركة أرامكو :-

كما إنه هناك عدد من الشروط اللازم أن تكون متوفرة لدى كل حديثي التخرج من الشباب وهذا من أجل التقديم بشكل ناجح على الوظائف التي قد تم توفيرها من قبل شركة أرامكو السعودية، وتلك الشروط هي التالي :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. إجراء المتقدم اختبارات الفحص الطبي. ضرورة اجتياز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية بنجاح. حتمية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس لدى تخصص مطلوب كما إنه لا يشترط أن يكون لديه أي خبرة سابقة في العمل. أن يكون لدى المتقدم معدل التراكمي لا يقل عن 4/2 أو 5/3 وكذلك ما يعادلها لدى التخصصات الهندسية والعلوم. وكذلك بالنسبة للتخصصات الإدارية ألا يقل المعدل التراكمي عن 4/2.5 أو 5/3.5. وأخيراً القيام بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين وهذا يكون بالنسبة للأشخاص المتقدمة لدى الوظائف الهندسية.

طريقة التواصل مع شركة أرامكو السعودية :-

ومن أجل القيام بأولى الخطوات للتقديم على تلك الوظائف التي قد تم ترشيحها من قبل شركة أرامكو السعودية وهو التواصل مع الشركة، وها نحن نقدم لكم كافة الطرق الصحيحة من أجل التواصل مع الشركة، وتلك الطرق هي :-