نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشيل اسمي من سمة بعد السداد 1444..طريقة تحديث البيانات بعد المتعثرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل اسمي من سمة بعد السداد ؟ أو كيف اشيل اسمي من سمة بعد سداد المتعثرات؟، تلك الأسئلة التي باتت شغل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ممن هم راغبين في الحصول على تمويل شخصي جديد، أو القروض بأنواعها المختلفة، نظراً لأن معظم جهات التمويل لا تعطي الموافقة إلا حسب جودة السجل الائتماني للعميل وهو عبارة عن تقرير يحتوي على كافة الالتزامات المالية للشخص سواء الحالية أو السابقة مع الجهة الممولة، حيث يتضمن السجل معلومات دقيقة تشمل مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وحالة السداد بالإضافة إلى تاريخ انتهاء عقد القرض.

كيف احذف المتعثرات في سمة؟

هل يمكن حذف المتعثرات في سمة للحصول على قرض جديد؟ من خلال الخدمات المتاحة، بناءاً على تعليمات البنك المركزي السعودي مؤسسة (ساما) أصبحت خدمة تحديث البيانات الخاصة بالمدفوعات هي الحل لكي تشيل اسمك من سمة، يأتي هذا بعد حصولك على تقارير من البنك أو الجهة التي تتعامل معها تقدم إلى سمة تفيد بالالتزام وعدم التأخير في السداد.

كيف اشيل اسمي من سمة بعد السداد

تسجيل الدخول برقم الهوية أو الإقامة عبر الموقع الرسمي برنامج سمة للمعلومات الائتمانية.

ادخل رقم التوثيق الذي يصلك على هاتفك الجوال المسجل في النفاذ الموحد.

اختر الملف الشخصي ومن ثم حدد (التقارير الائتمانية).

ثم مرر لأسفل سوف تجد ملخص المنتجات المتعثرة.

في حالة سداد جميع الالتزامات المالية عليك تحديث البيانات السداد.

أما إذا رغبت في حذف اسمك من سمة فعليك الضغط على أيقونة حذف الحساب ليتم إنهاء الاشتراك.

طريقة تقديم اعتراض في سمة

الدخول عبر موقع سمة المرفق أعلى.

اختر الاعتراضات ثم تعبئة استمارة الطلب بالبيانات.

رفع المستندات المطلوبة.

سوف تصلك رسالة على هاتفك تفيد بحالة الطلب.

يمكنك متابعة الاعتراض من خلال صفحتك الشخصية عبر الموقع.

طرق التواصل مع سمة

في حالة إن واجهتك أي مشكلة أو لديك استفسار يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء من خلال اختيار خانة (تواصل معنا) الموجودة أعلى يسار القائمة الرئيسية في الموقع، أو الاتصال عبر رقم سمة المجاني على 8003010046.