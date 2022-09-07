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عمر شويل - جدة استعلام عن دعم المواشي بواسطة رقم الهوية الوطنية في السعودية، تعزز وزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية التنمية المستدامة عند المزارعين المتواجدون بالسعودية، ذلك بغرض تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها في مشروع تربية المواشي، سوف نوضح ذلك بالتفصيل من خلال موقع ثقفني، فابقوا معنا.

برنامج دعم صغار المواشي

برنامج أنشأته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بغرض التقدم بالمنظومة الزراعية، كذلك الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق رؤية المملكة2030.

استعلام عن دعم المواشي بواسطة رقم الهوية الوطنية

أصبح من السهل جدًا الاستعلام عن دعم المواشي الذي تقدمة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ذلك بشكل إلكترونى من خلال موقع وزارة الزراعة، يمكنك الاستفسار عن دعم الماشية باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك التوجه إلى الموقع الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

بعد ذلك انقر فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها عليك باختيار الاستعلام عن دعم الماشية.

في هذه الخطوة قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

في النهاية اضغط على زر الاستعلام، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل عن دعم المواشي.

طريقة التقديم في برنامج دعم الماشية

قم باتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية من خلال التقديم في برنامج دعم الماشية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الرئيسي.

بعد ذلك قم بالنقر فوق زر طلب الخدمة.

اختر ايقونة مستخدم جديد.

عليك بتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك من أجل التسجيل في البرنامج.

بعد ذلك قم بقراءة كافة الشروط والاحكام، ثم اضغط فوق موافق.

عليك بالنقر على زر تسجيل.

ثم سجل الدخول إلى حسابك.

اختار ايقونة برنامج دعم الماشية من خلال الصفحة الرئيسية.

في هذه الخطوة قم بالضغط فوق كلمة طلب الدعم.

قم بكتابة رقم حسابك البنكي.

في النهاية اضغط على زر تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في برنامج دعم المواشي