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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1444 والشروط الجديدة التي تعد من أهم الأمور التى يسأل عنها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل فى المساعدات المقطوعة والاستفادة من تلك المبادرة التى تأتى تنفيذاً لقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها أبناء المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1444

يتمكن المستفيدين من برنامج دعم وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن (المساعدات المقطوعة) من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية، بداية من الذهاب إلي رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مروراً بتسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل، ومن ثم أضاف الكود، ثم الاستعلام.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية التسجيل فى الضمان الإجتماعى والاستفادة من المساعدات المقطوعة والتى تقوم بمساعدة جميع الأسر من محدودى الدخل والفقراء والمحتاجين، من أجل حياة كريمة للمواطنين السعوديين بعيدا عن الفقر وذلك بعد إعلان الحكومة السعودية ببعض الإصلاحات الاقتصادية، وقيامها باتخاذ قرارات مؤلمة من أجل عدم إنهيار الاقصاد السعودى، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد نتيجة جائحة فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا والذى بدأ ظهوره فى مطلع العام الحالي 2020م، فى مدينة ووهان الصينية.

المساعدات المقطوعة 1444

ينتظر الكثير في المملكة العربية السعودية موعد صرف المساعدات المقطوعة والتي تصرف إلي المواطنين الأشد حاجة والفقراء والمحتاجين، وأصحاب الدخل المحدود والمنخفض، ولاسيما بعد الإعلان عن إرتفاع أسعار البنزين الجديدة، يعد الإنتظار هي السمة الموجودة عند الجميع في إنتظار الموعد النهائي لصرف المساعدات المقطوعة من أجل سد طلب الحاجة في ظل إرتفاع أسعار معظم المنتجات الإستهلاكية.

شروط الإستفادة من المساعدات المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدة شروط للاستفادة من المساعدات المقطوعة وتوضيح المستفيدين من تلك المساعدات واحقيتهم للدعم من خلال الشروط الآتية:

يجب أن لايقل عمر المستفيدين من الدعم 35 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودى الجنسية.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط أى لا يتقاضى راتب كبير.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عدم امتلاكه أى سجلات تجارية.

كما أوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالى هذا الدعم المسمى بالمساعدات المقطوعة يتراوح ما بين 10 آلاف ريال سعودى إلى 30 ألف ريال سعودى لكل مستفيد حسب الحالة المعيشية والاقتصادية لكل متقدم وتصرف تلك المساعدات بشكل سنوى، وللإستعلام عن موعد المساعدات المقطوعة يمكنك التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الضمان الإجتماعى من أجل الاستفادة من تلك المبادرة الكريمة.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل

يجب أولاً الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

القيام بالضغط على كلمة استعلام عن المساعدات المقطوعة.

تسجيل السجل المدنى.

التحقق من الرمز المرئي بشكل صحيح.

القيام بالضغط على كلمة عرض.

الرقم المجاني للاستعلام عن المساعدات المقطوعة

أكدت وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية عن وجود رقم مجاني (8001222777) يمكنك الاتصال به لمعرفة المزيد من الاخبار الخاصة بالمساعدات المقطوعة ومواعيد الصرف والمستفيدين من الدعم المقدم والذى يصرف مرة واحدة سنوياً، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بالكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية.

الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الفئات التى تستحق دعم المساعدات المقطوعة، والتى تستهدف رفع المعاناه عن تلك الفئات، حيث تضم تلك الفئات المستحقة للدعم الأرامل والأيتام، وأسر السجناء، وحالات العجز المؤقت، والأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض، ويأتى ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية فى رفع المعاناه عن أبناء المملكة العربية السعودية.

تحديث بيانات الضمان الإجتماعي

علي غرار تحديث بيانات حساب المواطن تعلن وزارة العمل السعودية علي ضرورة تحديث بيانات الضمان الإجتماعي من أجل ضمان وصول المساعدات المقطوعة إلي مستحقيها خلال الفترة القادمة، حيث تتم آلية تحديث بيانات الضمان الإجتماعي من خلال الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ثم القيام بإختيار كلمة تحديث البيانات، ثم القيام بالتحديث.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل حول طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1444 والشروط الجديدة.