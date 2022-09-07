رئيس الوزراء العراقى يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة حالة الانسداد السياسى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى فى حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمى، مع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء ، حالة الانسداد السياسى التى يشهدها البلد.





وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم خلال اللقاء بحث حالة الانسداد السياسى التى يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة فى احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلى، كما تم التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطنى التى دعا لها الكاظمى واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية". كما شهد اللقاء أيضا - وفقا للبيان - التباحث فى تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة فى مختلف الملفات التى تدعم الاستقرار والسلم المجتمعى.

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