بوتين: حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين يتعين أن يبلغ 200 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال لقاء مع لى تشانشو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، على هامش المنتدى الاقتصادى الشرقى بأقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء: "إن شراكتنا الاستراتيجية تتطور بنجاح كبير، حيث أن حجم التجارة بيننا وصل بالفعل إلى 140 مليار دولار ويستمر فى النمو".
وأضاف الرئيس الروسى: "فى النصف الأول من العام الجارى ارتفع حجم التبادل التجارى بنسبة 30%، ويبدو أننا سنصل قريبا إلى 200 مليار دولار".
يذكر أن هيئة الجمارك العامة فى الصين أعلنت فى وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين فى 2022 مقارنة بالعام الماضى"، مشيرة إلى أن صادرات الصين السلعية إلى روسيا بلغت 44.256 مليار دولار بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7% لتصل إلى 72.949 مليار دولار معظمها من موارد الطاقة.
يشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين فى شهر أغسطس الماضى بلغ 19.21 مليار دولار، حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 11.21 مليار دولار، والصين من روسيا ما قيمته 2 7.99 مليار دولار.
وتشير هذه البيانات إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ازداد خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2022 بنسبة 31.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ 117.205 مليار دولار.
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