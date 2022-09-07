نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الان معرفة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني ميسان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان معرفة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نستعرضها ونقلها حيث يشغل خطوات معرفة والحصول على تلك النتائج بال طلاب ميسان ومحافظة نينوى على وجه التحديد حيث حتى لحظتنا الحالية ولم تكشف او تعلن ادارات تلك المحافظة عن ظهور نتائج الطلاب فيها مما تسبب عليه ارتفاع حدة البحث على جوجل من أجل الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

معرفة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد انتهت من إعلان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني على مستوى كل المحافظات العراقية، الا ان حتي الان لم تنتهي الوزارة من عمليات اعلان نتيجة محافظة نينوى ومحافظة ميسان مما ترتب علي هذا ارتفاع حدة البحث من قبل ابناء تلك المحافظة على اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني التي عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع وننقل مع حضراتكم الخطوات المفعلة بشكل صحيح للحصول عليها من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

نستعرض ونوافيكم الان مع حضراتكم طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

في بداية الامر عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من ايقونة خدمات الكترونية

بعدها قم بتحديد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء في ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من ابناء للشعبة الادبية او العلمية أو التطبيقية أو الاحيائي في الخانة المخصصة لها

انقر فى النهاية على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم بنجاح معلنة

على ان نتابع على غرار الساعة كل ماهو متعلق وتفصيلي حول إعلان ظهور نتائج السادس الابتدائي فى المحافظات التي لم تعلن فيه نتائج الطلاب حتى الآن، الا ان ومنذ لحظات قليلة من الان تم الكشف بعد طول انتظار على اعلان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح امكانية الاستعلام عن نتائج محافظة نينوي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط

ساعات قليلة واصبحت تفصلنا على ظهور نتائج محافظة ميسان التي ستكون معلنة اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث عشرات الالاف من الطلاب الان يباشرون ترقبهم حول ظهور تلك النتائج والتي اكدت منذ قليل السادة المسؤولين داخل ادارة المحافظة على انها ستكون بحد اقصي صباح الغد معلنة