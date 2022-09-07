نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [كشف] نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى الدور الثاني جميع الطلبة epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كشف نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى، حيث يبحث مئات الطلاب والطالبات في محافظة نينوى العراقية سواء من الموصل أو من جميع أنحاء المحافظة في العراق عن نتائج الصف ثالث المتوسط للعام الدراسي 2022 الدور الثاني، ويقترب بالفعل ظهور النتائج بشكل رسمي بعد اعتمادها من وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني، حيث سيتم الإعلان عن جميع المحافظات سواء (بغداد، البصرة، كركوك، ميسان، القادسية، ذي قار، الرصافة، كربلاء، الأنبار، صلاح الدين، إلخ) في وقت واحد، وهذا عبر الموقع الرسمي، وسنضع لكم أعزائنا المتابعين رابط مديرية محافظة نينوى العراقية للوصول إلى النتيجة بشكل سريع وسهل، فتابع القراءة في ثقفني.

امتحانات الثالث المتوسط 2022

وقد جاءت امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني في مستوى أفضل عن امتحانات الدور الاول، والتي تابعنا مع حضراتكم نتائج الطلبة فيها، والتي جاء فيها نسبة رسوب وعدد مكملين كبير للغاية ولم يتوقعه أحد، لدرجة أن عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الدور الثاني كبير إلى حد ما.

حيث انهى طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام في بداية الشهر الجديد في جميع محافظات العراق، وينتظرون النتائج الخاصة بهم ويبحثون عليها بين الساعة والأخرى، نظراً لانتشار توقعات بين الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي ان النتائج ستظهر مبكرا مثلما حدث مع الدور الثاني السادس الابتدائي.

اخبار تصحيح امتحانات الثالث المتوسط 2022

وهناك عدة اخبار تشير لنا بأن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة قد انتهت في معظم المحافظات، وأن هناك محافظات عدة النتائج جاهزة بالفعل فيها، ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن.

حيث إنه كما نعلم فإن نتائج الثالث المتوسط 2022 تكون مركزية، ولا يمكن ان يتم اعتماد اي محافظة قبل الأخرى، ويجب على جميع المحافظات انهاء التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات عبر نظام وزارة التربية العراقية ومن ثم اعتمادها من وزير التربية العراقي حتى تظهر للعلن.

موعد نزول نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

ونتابع معكم ما هو موعد إصدار نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط لعام 2022 الدراسي، والتي ينتظرها الكثير، مع العلم ان وزارة التربية العراقية لم تعلن عن موعد للصف الثالث حتى الآن، ولكن الاخبار الموجودة على الانترنت تعتمد على التوقعات، وتوقعاتنا حسب خبرتنا الطويلة في النتائج في موقع ثقفني كالتالي:

نتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في خلال هذين اليومين الأربعاء أو الخميس.

في حالة اذا لم يتم اعلان الوزارة عنها، في هذين اليومين، فستظهر بكل تأكيد في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي حالة تم الإعلان في أي وقت فادخلوا على رابط النتيجة في الأسفل وستجدونها عند الاعلان، فتابعوا.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى

ويمكنكم الدخول إلى صفحة مديرية تربية محافظة نينوى العراقية للوصول إلى النتيجة بكل سهولة وبدون مشاكل، وفي حالة اذا لم تكونوا تعرفون كيفية الوصول لها في موقع وزارة التربية العراقية فسنترك لكم رابط الدخول عليها على طول، فتابعوا الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية تربية نينوي عبر الرابط الرسمي epedu.gov.iq .

. ثم ستجد في الأعلى خبر نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني، وسيظهر في حالة اذا تم الإعلان عن النتيجة.

واذا لم يظهر لك الخبر فحاول لاحقا حيث لم يتم الإعلان وقتها عن النتائج.

اضغط على رابط الدرايف المتاح.

ثم ابحث عن المدرسة الخاصة بك، في الكشف pdf.

اكتب الرقم الامتحاني حتى تجد الصف الذي فيه نتيجة الطالب.

ويمكنكم ترك تعليقا لنا اذا كنتم في نينوى الموصل، فيه اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني وكذلك اسم المدرسة، وسنستخرج لكم النتيجة الخاصة بكم في وقت ظهورها، فتابعوا معنا.