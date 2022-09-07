نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم برقم الامتحاني “رابط شغال” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني شهدت حولها بحث عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث قد اعلنت الوزارة بشكل رسمي على الانتهاء من كل عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث أفادت التصريحات الرسمية على ان الوزارة تستعد الآن على رفع تلك النتائج وتحميلها على موقع الوزارة الرسمي لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين

نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

عقدت مؤخرا ً اختبارات الدور الثاني من اختبارات الصف الثالث المتوسط بالعراق، على ان شهدنا بعدها حالات من التوتر والقلق فى ظل تصريحات السادة المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع العمليات الخاصة التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت، مما يفيد بهذا التصريح السادة المسؤولين على ان الوزارة قد بدأت فى مرحلة رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مما يدل هذا على ان النتائج ستكون أمام جميع الطلاب والطالبات فى اقرب وقت ممكن بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث لا تزال الوزارة تعمل على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من خلالها تعمل الوزارة على إعلان ظهور نتائج الطلاب فى جميع المراحل التعليمية اون لاين من المنزل على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

نتابع وننقل أمام حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني فى العراق على النحو التالي:-

في بداية الامر عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

بعدها قم بتحديد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء في ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من ابناء للشعبة الادبية او العلمية أو التطبيقية أو الاحيائي

انقر فى النهاية على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم بنجاح معلنة

لازالت وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل على الاستعداد على نشر واعلان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط داخل جميع وكافة المدن العراقية، حيث لازالت الوزارة تعمل على الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم كل ماهو متعلق تفصيلياً حول نتائج تلك المرحلة التي ستعلن خلال ايام قليلة من الان

نعمل على مدار الساعة على عرض كل التفاصيل المتعلقة حول ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط فى دورتها الثانية والتي لم تظهر بعد الا ان وزارة التربية والتعليم ستستعد على العمل على اعلانها فى اسرع وقت ممكن خلال الايام القليلة المقبلة اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وذلك على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية