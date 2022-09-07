نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرررت نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني كل المحافظات العراقية نينوي – ميسان – البصرة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نستعرضها الان حيث قد أتيحت بالفعل نتائج السادس الابتدائي العراقي دور ثاني فى عدد من المدن وهذا يرجع لاوامر الوزارة المختصة بشؤون التعليم والتى ناشدت القائمين على التصحيح بسرعة الانتهاء من التصحيح ومراجعة النتائج، لتبدا على الفور الوزارة على رفع نتائج المحافظات التي انتهت فيها ادارتها من عمليات التصحيح لذا قد يجد بعض تلاميذ السادس الابتدائي نتائجهم للدور الثاني قد اٌعلنت بالفعل على عكس بقية التلاميذ من المدن العراقية الاخري، لذا نتابع وننقل من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني لكل المدن العراقية

اختتم تلاميذ الابتدائي وتحديداً الصف السادس اختباراتهم للدور الثاني من فترة قريبة وبدأت مع هذا الختام استفسارات لا حصر لها تتعلق بتاريخ الافصاح عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني رغبةً فى الاطمئنان على تخطي تلك المرحلة، هذا وقد وعدت وزارة التربية الطلبة بأنه لن يتعرض اى طالب للظلم بل على العكس سيتم تطبيق اقصى درجات العدل اثناء التصحيح وان الوزارة ذاتها تعمل جاهدة على عدم تأخير كشف الستار عن نتائج السادس الابتدائي دور ثانِ، لذا قد انتهت الوزارة رسمياً من عمليات اعلان نتائج الطلاب فى نحو 97% من محافظات العراق، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني بالعراق

فى ظل التأكيد على ان نتائج السادس الابتدائي دور ثاني ستكون مرئية على الانترنت على ان نتابع على غرار هذا الامر بالخطوات طرق الوصول الى تلك النتائج من المنزل

في الخطوة الاولى:- افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية:- البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

فى الخطوة الثالثة:- قم بتحديد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة والاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام أو عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج

على ان يتم الكشف في الساعات القليلة المقبلة عن نتائج محافظة ميسان ونينوي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي، على ان لم تنتهي بعد وزارة التربية والتعليم العراقية فى عمليات اعلان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في كلتا المحافظين وهما ميسان ونينوي، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر جميع وكافة التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج التي بات يتابعها عشرات الالاف من الطلاب والطالبات داخل كلتا المحافظتين

الان قد ظهرت نتائج العراق فى الصف السادس الابتدائي الدور الثاني فى كل المحافظات العراقية الا محافظة ميسان، لذا لازالنا نتابع باهتمام شديد كل ماهو متعلق حول تصريحات التربية والتعليم العراقية المتعلقة حول اعلان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني فى العراق فى محيط تلك المحافظة المقرر على ان يكون فى اعقاب ساعات قليلة من الان