نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان …. نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني ميسان وكل المحافظات عبر موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نينوى الان ننقلها فى ظل تغطيتنا الخاصة فيما يتعلق حول إعلان ظهور نتائج الطلاب فى شتى المحافظات العراقية، حيث نتابع وننقل من خلال منصتنا الاخبارية وعبر هذا المقال كل ما هو متعلق حول تلك النتائج من حيث الوصول إلى موقع نتائج وآخر تصريحات المسؤولين فيما يتعلق حول ظهور واعلان نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

كشفت ادارة محافظة نينوي على ان نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دورثاني سيتم الإعلان عنها بشكل وبصورة الكترونية فى الساعات القليلة المقبلة، حيث منذ بداية يوم الخميس الماضي وبالفعل انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من مهام اعلان نتائج معظم المحافظات العراقية وذلك بعدما انتهى الطلاب من إتمام كل الاختبارات التي جاءت عليهم والتي بدأت بداية من يوم 25 أغسطس حتى صباح يوم 1 سبتمبر، عليها قد تم الإعلان عن ظهور نتائج جميع المحافظات العراقية الى محافظة ميسان ونينوى، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

لكل طلبة الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني بامكانكم الان الحصول على النتائج المعتمدة فى محافظتكم وذلك فور اتباع مجموعة من الخطوات الرسمية التي جاءت على الشكل التالي:-

في الخطوة الاولى:- افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية:- البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

فى الخطوة الثالثة:- قم بتحديد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة والاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام أو عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج

على العلم على ان نتائج نينوى وميسان ستعلن في الساعات القليلة المقبلة على ان نوافيكم و نتابع مع حضراتكم كل ماهو متعلق تفصيلياً حول تلك النتائج التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى

حتي الان لم تعلن او تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني فى العراق داخل ميسان ونيوي، حيث لازالت النتائج معلقة داخل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث نعمل على راس ومدار الساعة على عرض طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج حتي نعمل على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج على نحو الخطوات الكترونية التي جاءت بشكل نشطة امام جميع الطلاب والطالبات

لازالت نتائج محافظة ميسان التريند رقم واحد فى العراق، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني فى كل المحافظات العراقية الا محافظة ميسان مما زاد من هذا حدة الترقب من قبل ابناء المحافظة التي اكدت ادارتها على ان النتائج ستكون معلنة فى غضون ساعات قليلة من الان