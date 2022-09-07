نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى خدمة اجتماعية والحقوق والتربية من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 بدأت وزارة التعليم العالي فى استقبال رغبات الطللبة الذين ينبغي عليهم كتابة رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة منذ ايام وتحديداً السبت الماضي وتستمر فى تلقي طلبات الطلاب فى الانضمام للكليات المتبقية فى المرحلة نفسها، ويفترض ان يستمر تنسيق المرحلة الثالثة حتى الاربعاء القادم كما هو مقرر فى حال لم تقرر الوزارة نفسها مد فترة تسجيل الرغبات لايام اضافية اخري مثلما حدث مع المراحل الاولى للتنسيق، على ان نتابع على هذا الاساس كل ماهو متعلق حول الكليات التي ستكون متاحة امام الطلاب فى تلك المرحلة وخطوات التقديم عليها

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

انطلق منذ ايام تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة للطلبة الذين لم يسمح لهم مجموعهم بترك رغبات انضمامهم لاى من الكليات فى مراحل التنسيق الاولى والذين خاضوا اختبارات للدور الثاني فكان لا بد من الانتظار لاعطاء الطلبة فرصة فى تحديد مصيرهم ولاى كلية يريدون الالتحاق عقب كشف نتائجهم فى الدور الثاني، لكن طمأنت التعليم العالى هؤلاء الطلاب بأنه لا يزال امامهم فرصة فى الانضمام لاى من الكليات المتبقية سواء كان للادبي او للعلمي فقط ينبغي ان يتوافق مجموعهم مع مجموع دخول تلك الكلية كذلك يجب ان يتناسب مكان الجامعة مع محل سكنهم ليكون حد ادني تنسيق تلك المرحلة 50% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي على ان تأتي ابرز الكليات المطروحة امام الطلاب فى تلك المرحلة على الشكل التالي:-

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية رياضية بنات اسوان.

تربية موسيقية حلوان.

تربية العريش.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

تربية نوعية اسوان.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية فنية حلوان.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين طنطا.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية رياضية بنات السويس.

اداب انتساب بني سويف.

تربية رياضية بنات بني سويف.

خدمة اجتماعية انتساب اسيوط.

تربية فنية السويس.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

تربية نوعية (مسرح تربوي) المنصورة.

تربية (ابتدائي) اسوان.

حقوق انتساب اسوان.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

يفترض ان يقوم الطلبة بتحديد رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة باستخدام موقع التنسيق وذلك على النحو التالي:-

فى البداية يجب عليك الدخول على موقع التنسيق الرسمي التابع الي بوابة الحكومة المصرية

بعدها قم بالبدء على اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء على اختيار ايقونة تسجيل رغبات الطلاب

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال وتحديد الرغبات التي ترغب بها فى تنسيق المرحلة الثالثة

حدد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية فى الايقونة المخصصة لها

فى النهاية قم بمراجعة الرغبات التي قم بادخالها وبعدها قم بالنقر على ايقونة تسجيل

مع العلم على ان الميعاد الرسمي للاغلاق ابواب التسجيل عن تنسيق تلك المرحلة سيكون مساء يوم الغد الاربعاء الموافق ميلادياً اليوم السابع من سبتمبر وذلك على مستوي جميع المحافظات المصرية، على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان الوزارة ستعمل على سرعة اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين من خلال موقع التنسيق خلال ايام قليلة بعد رصد رغبات الطلاب بالقبول داخل الجامعات والمعاهد المصرية

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لازال محتل حوله البحث عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث اليوم سنصبح على موعد رسمي مع اغلاق التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة، لتبدأ بعدها التعليم العالي على بدء الاستعداد على تجهيز اعلان ظهور نتائج تنسيق المرحلة الثالثة التي ستكون في خلال 72 ساعة من الان بالاسم الرباعي والرقم القومي