نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالاً نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني ميسان وكل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نوافيكم بها حيث حتى الآن لم تتوقف المحاولات فيما يخص محاولات الوصول لـ نتائج السادس الابتدائي دور ثاني بالعراق للعام الدراسي الحالي وازدادت التساؤولات اكثر عقب انتهاء اخر ايام اختبارات الدور الثاني فى اغسطس الماضي، وقد وضحت التربية العراقية ان نتائج السادس الابتدائي سيتم تحميلها فوراً على مواقع النتائج عقب مراجعتها وناشدت المعلمين القائمين بمهة التصحيح ضرورة تحرى الدقة اثناء القيام بعملهم كى لا يُظلم اى طالب.

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثانِ العراق

اختتم طلبة السادس الابتدائي العراقي اختباراتهم للدور الثاني منذ ايام قليلة ومنذ ذلك الحين ولم تتوقف استفساراتهم فيما يتعلق بموعد الافصاح عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني، هذا وقد صرحت التربية العراقية ان نتائج السادس الابتدائي اوشكت على الظهور في كل المحافظات ولم يتبقي الا القليل فقط حتي تعلن فى المحافظات التي لم تعلن فيها تلك النتائج وعلى الطلبة الانتظار لحين الانتهاء نهائياً من مراجعة النتائج كى يتم تحميلها على مواقع النتائج التى يعرفها كافة الطلاب ويأتى على راسها موقع الوزارة ذاتها.

لينك نتائج السادس الابتدائي العراقي دور ثاني 2022

من المتوقع ان تُعلن نتائج السادس الابتدائي العراقي للدور الثاني على الانترنت عقب ساعات كبقية النتائج وهذا يأتي ضمن محاولة الاعتماد على الوسائل الحديثة فى تقديم الخدمات التعليمية، ومن اهم المواقع التى تأخذ حق الكشف عن نتائج السادس الابتدائي العراقي دور ثاني موقع وزارة التربية ويتم ذلك هكذا:-

يبدأ الطالب أو الطالبة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء في إدخال الرمز المرئي في الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور النتائج

هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج فى محافظة نينوي وميسان تعلن بعد قليل على موقع الوزارة الرسمي بعدما تنتهي الوزارة من عمليات رفع نتائج تلك المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

على مدار وراس الساعة يتابع عشرات الالاف من الطلاب والطالبات يباشرون بحثهم عن طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني، حيث منذ قليل كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج محافظة نينوي بنسبة نجاح مرتفعة على ان يصبح بامكان الطلاب الان الدخول على الموقع والبدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

نعمل ونتابع على مدار وراس الساعة فى عرض كل ماهو متعلق حول نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني والتي يتم التأكيد على انها ستكون معلنة اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين فى جميع المحافظات العراقية، الا ان قد اشتكي طلاب محافظة ميسان على ان نتائجهم لم يتمكنوا من الحصول عليها حتي الان