الخارجية العراقية: النمسا تقرر إعادة افتتاح سفارتها فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تأكيدا لشراكات العراق وتتويجا لجهود متتابعة من وزارة الخارجية، قررت النمسا إعادة افتتاح سفارتها فى بغداد اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن الهدف من إعادة تواجدها الدبلوماسى فى بغداد نابع من عزم النمسا على الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة الطويلة والمتميزة بين البلدين.

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