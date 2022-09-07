التشيك تعلن تأمين احتياجاتها من الغاز لفصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المالية التشيكى زبينيك ستانجورا، اليوم الأربعاء، تأمين احتياجات البلاد من الغاز لفصل الشتاء، لافتا إلى أن التشيك لديها ما يكفيها من الطاقة حتى نهاية أبريل من عام 2023.





وقال وزير المالية التشيكى، أمام مجلس النواب، حسبما نقل راديو "براج الدولى"، إن الحكومة تدرس حاليا كيفية جعل أسعار الطاقة مقبولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون الأسعار كما الأعوام السابقة. يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تتسابق لملء احتياطى الغاز لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة لفصل الشتاء المقبل، فى ظل تصاعد التوترات مع روسيا.

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