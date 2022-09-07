العالم اليوم - للمرة الخامسة خلال العام.. المركزي الكندي يرفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر للمرة الخامسة خلال العام.. المركزي الكندي يرفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 05:19 مساءً - رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، بما يتوافق مع التوقعات، لتصل أسعار الفائدة في كندا إلى 3.25 بالمئة.

وتعتبر هذه الزيادة في معدلات الفائدة، هي المرة الخامسة خلال العام الحالي، والتي يهدف بها المركزي الكندي لتهدئة نسب التضخم المرتفعة في البلاد، في وقت تعمل فيه البنوك المركزية في العديد من دول العالم على تشديد سياستها النقدية ورفع الفائدة لكبح التضخم.

ورفع بنك كندا معدلات الفائدة بنقطة مئوية كاملة في منتصف يوليو الماضية إذ كانت زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هي الأكبر منذ 1998، ووصلت بأسعار الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة.

وكان التضخم في كندا قد تراجع في شهر يوليو إلى 7.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.1 بالمئة في شهر يونيو.

قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم في شهر أغسطس، إن التضخم في كندا ربما وصل إلى مستوى الذروة، لكنه سيظل مرتفعًا لبعض الوقت.