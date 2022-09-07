نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 في مختلف التخصصات عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالعراق بالبحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وقد تزايدت المعدلات على محركات البحث بشكل واضح، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية نسب القبول في الجامعات والمعاهد، للطلاب الناجحين في الصف السادس الاعدادي، كما أعلنت الوازرة عن عدد وأسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة من الحكومة هذا العام الدراسي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وذلك بنشر نسب القبول في الجامعات والمعاهد المعتمدة من الحكومة، والحدود الدنيا لمختلف الفروع والتخصصات الاحياء والتطبيقي والأدبي، وقد شهدت المعدلات هذا العام تغيير طفيف عن معدلات الأعوام الماضية، ومن المفترض فتح باب التقديم للقبول بالجامعات العراقية خلال الساعات الحالية، وسوف يتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين كاملين حسب تصريح الوزارة، وذلك عقب الإعلان رسمياً عن تفعيل الرابط الرسمي للقبول في الكليات والتقديم بها، والجدير بالذكر أنه يتم تحديد الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية استناداً إلى مجاميع الطلاب بالصف السادس الإعدادي، بالإضافة إلى الأعداد التي يمكن أن تستوعبها كل كلية.

مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت مسبقاً معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنه سيتم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الرابع من سبتمبر 2022، وتستمر فترة التقديم بالجامعات العراقية لمدة أسبوعين من تاريخه، على أن يتم بعدها تحديد موعد التقديم المركزي للقبول في الجامعات.