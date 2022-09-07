نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني نستعرضه الان حيث منذ ايام قليلة انتهى طلبة الثالث المتوسط من تأدية اختبارات الدور الثاني فى كافة مدارس المدن العراقية ومنذ هذا الحين وتلاقي التربية العراقية العديد من التساؤولات حول تاريخ كشف الستار عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق، ولكن اكدت وزارة التربية ان التصحيح لم ينتهي حتى يومنا هذا لكنها تسعى للاسراع فى اخراج النتائج فى اقرب وقت ممكن.

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني

تم الانتهاء اخيراً من اختبارات الثالث المتوسط دور ثاني لكل مدارس العراق اول امس ومنذ اخر يوم اختبارات ولم تتوقف التساؤلات الواردة بشأن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني حتى ان الطلبة لم يعلمون بعد هل النتائج سيتم كشفها دفعة واحدة مثلما حدث مع نتائج الدور الاول ام سيتم تنزيلها على مراحل، وتأتى فكرة تنزيل النتائج على مراحل من نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني وكذلك الاول حيث اتبعت التربية العراقية هذا الاسلوب بالكشف عن نتائج المدارس التى تمت مراجعة النتائج فيها

هذا وحتى اليوم لم تُفصح وزارة التربية عن تاريخ معين يفصح فيه عن نتائج الثالث المتوسط دور ثاني نظراً لان اختبارات الدور الثاني لم تتختم الاحديثاً حتى انه لم يمر اسبوع كامل على انتهائها لذا ناشدت الوزارة نفسها الطلاب بضرورة انتظار الكشف عن النتائج، على ان تدور التساؤلات حول لينك نتائج الثالث المتوسط بالعراق دور ثاني الذي سنستعرضه ونوافيكم الان على شكل خطوات نستعرضها من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور ثاني

كغيرها من نتائج بقية المراحل يفترض ان تُنشر نتائج الثالث المتوسط اون لاين على موقع النتائج فور مراجعة الدرجات لذا على الطلاب تطبيق عدد من الخطوات كى يصلون الى نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني وهي:

ينبغي دخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر نتائج الثالث المتوسط من خدمات الكترونية

انتظر تحميل الصفحة فقد تواجه بعض الاعطال نتيجة زيادة ضغط الدخول عليه.

الآن عليك كتابة البيانات المطلوبة.

عند الانتهاء ” انقر عرض النتيجة”.

نتابع حتي ساعتنا الحالية كل ماهو متعلق حول تفاصيل اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني التي بامكانكم الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسمك الرباعي فى جميع المحافظات العراقية في خلال الايام القليلة المقبلة نسبتأ لتأكيدات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان النتائج سيتم العمل على اعلانها فى اسرع وقت ممكن