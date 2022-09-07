نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر TANSIK رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق علمي وادبي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مع اقتراب اغلاق باب تسجيل الرغبات يتزايد البحث من قبل الطلاب حول رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 التي سوف تعلن خلال أيام قليلة من الآن، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل في تلك المرحلة، وحينها يمكن للطالب معرفة النتيجة والتعرف على كليته أو معهده المرشح للالتحاق به من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني المعتمد من وزارة التعليم العالي، وسنوضح لكم طريقة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال السطور التالية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقد تم تفعيل نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال الساعات الماضية من أجل أن تقوم وزارة التعليم العالي برفع النتائج من خلاله بعد انتهاء فحص كافة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب، حيث يتم قبول الطالب في المكان المناسب لرغباته ومجموعه على أن يكون داخل النطاق الجغرافي له ووفقا للقواعد المقررة، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل ثالث مراحل التنسيق يوم غدا الموافق الاربعاء 7 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وبعدها لن يتمكن أي طالب من تعديل رغباته، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق.

قم بالدخول إلى قسم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

قم بادخال رقم جلوسك ورقمك السري الموجود في استمارة النجاح.

ادخل الرمز الموجود أمامك باللغة الانجليزية والأرقام.

اضغط على كلمة “متابعة”.

الآن سيظهر لك اسم الكلية أو المعهد المرشح له لاستكمال تعليمك.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 عبر موقع التنسيق ورابطه الموضح اعلاه، بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، وقد أوضحت مصادر أن تنسيق هذا العام لم يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلي أعداد الناجحين، وقد سجل في المرحلة الثالثة الالاف الطلاب ممن حصلوا على مجموع 50% في الثانوية العامة الدور الأول، ولا يزال هناك كليات بها أماكن شاغرة كالأداب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية.

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل عن مد فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الكترونيا عبر موقع التننسيق يوما اضافيا، لينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق الثامن من الشهر الجاري، وذلك في اطار الحرص على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم حتى الآن، لتعلن النتيجة بعد 72 ساعة عبر الموقع المخصص لذلك.