إجراء جديد من المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم 5 مليارات يورو إضافية فى شكل مساعدات مالية كلية لأوكرانيا كجزء ثانٍ من حزمة استثنائية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو كانت المفوضية قد تعهدت بمنحها إلى كييف منذ مايو الماضى.





وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الإلكترونى - أنه تم صرف أول مليار يورو من حزمة تمويل أصغر فى أغسطس الماضى، وسيتم توفير المبلغ المتبقى بقيمة تقترب من 3 مليارات يورو فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن اقتراح اليوم يعد جزءًا من الجهد الاستثنائى الذى يبذله الاتحاد الأوروبى، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية المتزايدة فى أعقاب العمليات العسكرية الروسية غير المبررة.

وسيكمل الاقتراح الدعم الذى قدمه بالفعل الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو تم صرفه فى النصف الأول من العام الجارى، وفى حال دمج الأمرين، فإن إجمالى المساعدات لأوكرانيا منذ بداية الحرب بلغت حتى الآن 7.2 مليار يورو، ويمكن أن تصل إلى 10 مليارات يورو بمجرد تفعيل الحزمة الكاملة الاستثنائية لأوكرانيا هذا العام.

وبموجب الاقتراح، سيتم توفير المساعدة فى شكل قروض طويلة الأجل بشروط مواتية، يتم صرفها فى عدد صغير من الأقساط، وفى تعبير آخر عن التضامن، ستغطى ميزانية الاتحاد الأوروبى تكاليف الفائدة ومدفوعات الرسوم الإدارية المرتبطة بالقروض، وكذلك، سيتم دعم القروض المقدمة إلى أوكرانيا بضمانات مقدمة من الدول الأعضاء والتى ستكمل المخصصات المتاحة من ميزانية الاتحاد الأوروبى.

وتعليقا على المقترح، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "إن دعم الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا لا يتزعزع، وسنظل نقف إلى جانب شعبها الشجاع بقلوبنا وعقولنا وأفعالنا. واليوم، تتقدم المفوضية باقتراح لتقديم مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم أوكرانيا فى تلبية احتياجاتها المالية الفورية الناجمة عن العمليات العسكرية".

بدوره، قال مفوض شؤون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبى فالديس دومبروفسكيس: "اقتصاد أوكرانيا فى حالة حرب ويتكبد يوميا تكاليف باهظة لمجرد الاستمرار فى العمل وأصبح بحاجة ماسة إلى دعم قصير الأجل للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق درجة من الاستقرار الاقتصادى والمالى، ومن خلال تقديم 5 مليارات يورو إضافية كمساعدات مالية كلية استثنائية، يظهر الاتحاد الأوروبى مرة أخرى التزامه بدعم أوكرانيا"، داعيا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى تقديم ضمانات إضافية بسرعة، ستكون الجزء الثانى من الحزمة الإجمالية البالغة 9 مليارات يورو للمساعدات المالية الكلية الاستثنائية، كما أعلنت عنها المفوضية الأوروبية.