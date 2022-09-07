جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الكورى الجنوبى لى جونج-سوب اليوم الأربعاء، أن الفوائد التى ستتمتع بها كوريا الشمالية فى حال تخلت عن برامجها النووية والصاروخية، ستكون كبيرة، خلال "منتدى سول للحوار الدفاعى لعام 2022" الذى عقد اليوم بسول.





ودعا سوب - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لكى تدرك كوريا الشمالية بأن تكلفة مواصلة السير على طريق تطوير الأسلحة النووية والصاروخية ستكون هائلة، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق "منتدى سول للحوار الدفاعى" لعام 2012، وضعت الوزارة نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية فى أولوية الأجندة، لكن كوريا الشمالية ما زالت تسعى لتطوير قدراتها النووية والصاروخية، مما يشكل تهديدا ضد الأمن ليس فى شبه الجزيرة الكورية فقط، بل فى العالم بأسره بشكل مباشر. وقال إن الحكومة الكورية الجنوبية اقترحت على كوريا الشمالية "مبادرة جريئة"، من شأنها دعم الاقتصاد ومعيشة الشعب فى كوريا الشمالية، إذا توقفت بيونج يانج عن تطوير أسلحتها النووية وتحولت إلى نزع السلاح النووى. يذكر أن "حوار سول الأمنى" متعدد الأطراف رفيع المستوى انطلق عام 2012، بهدف المساهمة فى تعزيز السلام فى شبه الجزيرة الكورية والتعاون الأمنى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأقيم حدث هذا العام وجها لوجه لأول مرة منذ 3 سنوات، بمشاركة مسؤولين دفاعيين من 54 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومنظمة حلف شمال الأطلسى والخبراء المدنيين المحليين والأجانب فى الدفاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول تتعهد بدعم الاقتصاد بكوريا الشمالية.. بشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.