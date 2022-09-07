العالم اليوم - بث مباشر.. حفل أبل للإعلان عن الأجهزة الحديثة

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. حفل أبل للإعلان عن الأجهزة الحديثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:21 مساءً - يبدأ بعد قليل المؤتمر السنوي لشركة أبل الأميركية في ولاية كاليفورنيا، حيث من المقرر أن تكشف عن أحدث أجهزتها، وخاصة الهاتف الجديد آيفون 14.

وسيقام الحدث الذي يحمل اسم "فار آوت"، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

وسينطلق الحدث المرتقب عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (حوالى الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت غرينتش).

وتتيح أبل لعشاق أجهزتها متابعة البث المباشر عبر منصات عديدة، منها موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل.

والمتوقع أن يكشف قادة أبل عن أربعة هواتف: وهي آيفون 14، وآيفون 14 برو، وأيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو ماكس.

كما أنه من المتوقع أن يتم الكشف خلال المؤتمر عن الساعة الذكية "آبل ووتش سيريس 8".