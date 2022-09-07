نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة سوني تطلق هاتفها الذكي Xperia 5 IV الجديد 2022| مواصفات وسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة سوني هاتفها الذكي Xperia 5 IV الجديد 2022، الذي يمتاز بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة وبدقة وضوح 2520 × 1080 بيكسل، ويصل معدل تنشيط الصورة في الهاتف 120 هرتز، فيما يعد هذا الجوال الأحدث ضمن تشكيلة إكسبيريا للعام الحالي، كما يتميز بتصميم صغير الحجم، ويوفر العديد من ميزات الهواتف الرّائدة في سوق الهواتف على مستوى العالم.

مواصفات هاتف Xperia 5 IV الجديد من سوني 2022 وصور للجوال

وأوضحت شركة Sony اليابانية مواصفات هاتف Xperia 5 IV الجديد 2022م، إذ من المقرر أني يأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، وسعة ذاكرة داخليّة 128 جيجابايت، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تتكون من عدسة رئيسيّة وأخرى ذات زاوية واسعة وثالثة تليسكوبيّة كلها بدقة 12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بالدقة نفسها لالتقاط صور السّيلفي، كما تُتيح الكاميرات تسجيل مقاطع فيديو 4K HDR بمعدل 120 صورة في الثانية الواحدة.

كما يأتي الهاتف بأبعاد 156 × 67 ملم، وجرى تزويده ببطارية سعتها 5 آلاف مللي أمبير يُمكن شحنها لاسلكيا أو عبر منفذ USB-C، ويدعم الهاتف تقنيات Bluetooth LE Audio وSony LDAC، كما يدعم فئة الحماية IP68، ضد الغبار والماء، أما الشاشة وظهر الهاتف فهما محميان ضد الخدوش بزجاج Gorilla Glass Victus المتين، ويدعم الهاتف الجديد من شركة سوني اليابانية شبكات اتصال الجيلين الرابع والخامس، فيما تصل سرعة الإنترنت 2 جيجابايات في شبكة 4G، و10جيجابايت في شبكة 5G، كما يأتي الهاتف بأبعاد عبارة عن الطول 156مم والعرض 67مم والسُّمك 8.2 مم ووزن 172 غرامًا.

ألوان هاتف Sony Xperia 5 IV وسعره المتوقع

وأعلنت شركة سوني أن هاتف Sony Xperia 5 IV سيتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر، أما عن سعره، فمن المقرر أن يأتي بسعر يبدأ من999 دولارًا، و1049 يورو، وفي المملكة العربية السعودية 3,745 ريالا سعوديا، وفي الإمارات العربية المتحدة سيصل السعر إلى 3,668 درهما إمارتيا، وفي نفس السياق ومنذ حوالي شهرياً قد أعلنت شركة سوني رسمياً عن ساعتها الحديثة والمقاومة للغبار نهائياً وكذلك رذاذ الماء، SRS-XG300، خاصةً وأنها مزوده بوظيفة ال Live sound والتى تُحاكي الأجواء الخاصة بالحفلات الحية.