نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات وطريقة حلها و تسجيل الدخول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تساعد الطالب في استكمال عملية التعليم عن بعد حيث توفر خدمات إلكترونية مثل حل الواجبات وحل الاختبارات وتقديم نتائج الاختبارات ايضا عبر المنصة، وهناك الكثير من الطلاب لا يعلمون طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي، لذلك في مقالنا هذا سوف نشرح عن طريقة حل الواجب في منصة مدرستي، وايضا وضعنا رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

يستطيع الطالب حل الواجبات على منصة مدرستي بكل سهولة من خلال الخطوات التالية

اولا نقوم بتسجيل الدخول على منصة مدرستي ثم نضغط على الواجبات أو الاختبارات سوف يظهر أمام كل واجب كلمة (حل الواجب) مع العلم ان هناك وقت محدد لحل الواجب

وهذه الصوره سوف توضح لنا الطريقة التي قامت بنشرها منصة مدرستي على موقعهم الخاص

سوف يتم تغير كلمة حل الواجب الي واجباتي بعد انتهاء الطالب من كتابة الواجب المحدد لرؤية الملاحظات من المدرس على الواجب الذي تم حله، ويوجد ايضا ساحة للنقاش تم توفيرها من خلال وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تساهم في حل جميع تساؤلات الطلاب، وايضا قامت الوزارة بتوفير استبيانات الكترونية للتعبير عن بعض المقترحات، ووضعت مصادر الكترونية لكي يستفيد منها الطالب مكتبة لتغذية الطالب بالمعلومات وايضا وفرت الوزارة فيديوهات للطلاب تعليمية

كيفية رفع الواجب على منصة مدرستي

بعد حل الواجب، هناك طلاب وطالبات يجدون صعوبة في رفع الواجب على منصة مدرستي لذلك سوف اشرح لكم الطريقة بكل سهولة ويسر

اولا قم بتسجيل الدخول عبر منصة مدرستي اضغط على اسم المادة التي قمت بحل واجبها اختر ملف الواجب من جهازك الخاص الان اصبح الواجب جاهز للـــ مدرس

كيف يتم الوصول لمنصة مدرستي

يتم الوصول إلى منصة مدرستي عن طريق ربط حساب مايكروسوفت بحساب توكلنا الذي أنشأته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. في الفصول الافتراضية ، حل المهام والاختبارات واطرح الأسئلة على المعلمين. يتم إدخال الفصول الافتراضية من خلال النظام الذي قدمته شركة Microsoft وهو Microsoft Teams حيث يتميز البرنامج بسرعته وقدرته على استيعاب العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

في ظل وباء فيروس كورونا وانتشار الفيروسات والأمراض حول العالم ، أصبح الإنترنت هو الحل لجميع مشاكل توقف وتداول الحياة ، وذلك من خلال إنشاء مواقع ومنصات تعليمية لوقف العملية التعليمية وتعليم الطلاب البقاء في المنزل دون الخروج من التجمعات ، بما في ذلك المنصة التعليمية لمدرستي. هذا يقلل من فرصة الإصابة بالفيروس وينظم أوقاتًا ، مع المراحل المتوسطة والثانوية من 9 صباحًا إلى 2 مساءً والمراحل الابتدائية من 2 مساءً إلى 8 مساءً.