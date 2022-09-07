نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية للوصيف.. موعد مباراة نابولي وليفربول دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة نابولي وليفربول ، تستكمل مساء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022، والتي انطلقت أولى مبارياتها يوم أمس الثلاثاء، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فريقا جلاسكو رينجرز الاسكتلندي و أياكس أمستردام الهولندي ، يستضيف ملعب دييغو ارماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا ليفربول ونابولي ، وذلك من خلال التحدي الأول والأهم لوصيف النسخة الماضية من التشامبيونز ليج ، الساعي لتعويض خسارة لقبي البريميرليج ودوري الأبطال عن الموسم الماضي.

قبل كل شيء ، نتناول بالتفصيل خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة نابولي وليفربول والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج الناديين في البطولة قبل انطلاق النسخة الثامنة والستون ، وأخيرًا تاريخ مواجهات نابولي وليفربول .

مباراة نابولي وليفربول

مرة أخرى وعلى بعد نحو 3 أعوام، يجدد فريقا ليفربول ونابولي الموعد مع مواجه جديدة.

وذلك في إطار منافسات الموسم الجديد UEFA Champions League 2023 .

حيثما يسعى الأزوري إلى تكرار انتصاره وتأكيد أفضليته على الريدز.

بعدما تمكن الفريق الإيطالي من الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة دور المجموعات، في الموسم الاستثنائي من دوري الأبطال 2020/2019 .

والذي توج بايرن ميونخ بلقبه على حساب باريس سان جيرمان (1-0).

بينما يأمل الليفر في استعادة بريقه وثقة جماهيره، على الصعيدين الأوروبي وحتى المحلي.

خاصةً مع سلسلة النتائج “المتذبذبة” في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي .

فيما يلي نستعرض أولًا نتائج مباريات اليوم الأول (الثلاثاء) من دور المجموعات في البطولة الأوروبية:

وهذا ترتيب المجموعات الأربع التي جرت بها مواجهات الثلاثاء:

وتلك الأندية العشر الأوائل المتوجين بلقب دور الأبطال على مدار تاريخه:

جدير بالذكر ، أن مباريات اليوم الثاني من دور المجموعات الأوروبي ، ستشهد إقامة مواجهات قوية.

حيثما تبدأ بـ مباراة أياكس أمستردام و جلاسكو رينجرز عن المجموعة A.

وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد و بورتو في المجموعة الثانية، إضافة إلى برشلونة و فيكتوريا بلزن بالمجموعة الثالثة.

علاوة على مباراة انتر ميلان وبايرن ميونخ في المجموعة C ، وأيضًا مباراة توتنهام هوتسبير ومارسيليا .

نادي نابولي

نستهل تغطيتنا مع نادي نابولي الإيطالي ، والذي ما يزال يبحث عن هويته على الصعيد الأوروبي.

تحديدًا في دوري الأبطال ، وذلك بعد تمكن SSC Napoli من حصد لقب قاري وحيد.

وذلك في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي بالمسمى القديم”، موسم 1989/1988 .

إذ تغلب على شتوتجارت ذهابًا (2-1)، قبل أن يتعادلا إيجابيًا في إياب النهائي (3-3).

وحول مشاركة نابولي في النسخة الجديدة من المنافسة، فجاءت إثر احتلاله المركز الثالث وقبل الأخير من المراكز الأربع المؤهلة للبطولة في الكالشيو 2022 .

حيثما حصد 79 نقطة وصافي (43) هدفًا.

تاريخيًا، خاض الفريق الإيطالي غمار المسابقة الأوروبية 9 مرات من قبل.

كانت ذروة إنجازاته، بلوغ دور الـ16 في 3 مواسم (2012/2011) و(2017/2016) و(2019/2020).

قبل الخروج من أمام أندية تشيلسي (“3-1″ و”1-4”)، وريال مدريد (“1-3″ و”1-3”)، وبرشلونة (“1-1″ و”1-3”) على الترتيب.

نادي ليفربول

من ناحية أخرى ، يدخل نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة الأربعاء، في مستهل تحدٍ جديدًا لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

والذي يسعى – كما أسلفنا – إلى مصالحة جماهير الريدز، أولًا عقب خسارة لقب النسخة الماضية من التشامبيونز ليج 2021 .

وذلك بعدما خسر من بطل المسابقة وأكثر الفرق المتوجين بلقبها نادي ريال مدريد.

كما يعاني Liverpool FC من اهتزاز واضح في النتائج على الصعيد المحلي.

حيثما يحتل وصيف البريميرليج الموسم الماضي، المرتبة السابعة في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

بعدما حصد 9 نقاط خلال 6 مباريات، كانت حصيلتهم انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

أبرز نتائج الليفر، كانت الخسارة من أمام مانشستر يونايتد ، الذي عرف طريقه نحو الانتصارات منذ الجولة الثالثة، وانطلق صوب المرتبة الخامسة.

على أي حال ، نجح رفقاء محمد صلاح في بلوغ النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا .

إثر احتلاله المركز الثاني من البطولة في الموسم الماضي، برصيد 92 نقطة وصافي (68) هدفًا، بفارق نقطة عن المان سيتي متصدر جدول الترتيب.

على المستوى التاريخي ، تمكن ليفربول من حصد لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات من قبل.

آخرهم كان على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير ، بعد الفوز في النهائي (2-0) من توقيع المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

تاريخ مواجهات نابولي وليفربول

على الصعيد التاريخي، تقابل ناديا Napoli vs Liverpool في 8 مواجهات، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

تضمنت لقاءات الناديين، 4 مباريات في دوري الأبطال، وتحديدًا في دور المجموعات.

تقاسم الفريقان عدد مرات الفوز، برصيد 3 انتصارات لكل فريق.

بينما حسم التعادل نتيجة مواجهتين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مباريات نابولي أمام ليفربول ، أحرز الريدز 10 أهداف، في مقابل تسجيل الأزوري 8 أهداف.

في نفس الوقت ، كانت أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فوز الليفر بنتيجة (5-0).

وذلك خلال استعدادات إستعدادات ليفربول للموسم الكروي ، في 4 أغسطس 2018.

حيثما مثل هذا الانتصار، الفوز الأكبر لـ ليفربول ضد نابولي في تاريخ لقاءات الفريقين.

بينما كان أكبر فوز لـ نابولي ضد ليفربول بنتيجة (3-0).

وللمفارقة أنها جاءت ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الكروي الجديد ، ولكن في 28 يوليو 2019 .

موعد مباراة نابولي وليفربول والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة الافتتاحية القوية لوصيف دوري الأبطال ، مساء الأربعاء، عند العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وإيطاليا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت إنجلترا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة نابولي وليفربول ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) عن تكليف الدولي الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي بالمهمة.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بتغطية أحداث المواجهة وذلك عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English .

وبشأن معلق مباراة نابولي وليفربول ، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي .

الخاتمة

في النهاية ، استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة ليفربول ونابول والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في المشاركات السابقة من بطولة دوري أبطال أوروبا ، إلى جانب تاريخ مواجهات ليفربول ونابولي .