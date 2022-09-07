نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير الشركة السعودية للكهرباء في حال تجاوز فواتير الكهرباء الغير المسددة 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الكهرباء السعودية للكهرباء قد قامت بتنبيه عاجل سابق الي المشتركين بالخدمة بالمملكة العربية السعودية، بأن في حالة عدم سدادهم للفواتير الخاصة بالكهرباء سوف تقوم الشركة بفصل الخدمة الكهربائية مؤقتاً، فقد تفاعلت شركة الكهرباء السعودية مع أحد المستفيدين عبر تويته علي الصفحة الرسمية علي حساب تويتر عندما تم التساؤل حول طريقة فصل الكهرباء عن المسكن وأوضحت الشركة أنها لا يمكن فصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن المستفيد، وإنما من خلال فصل المستفيد التيار الكهربائي من القاطع الداخلي الموجود داخل منزل المستفيد.

ولكن في حالة بلوغ فاتورة الكهرباء 1000 الف ريال سعودي، أو تراكم فواتير الكهرباء علي المستفيد لمده ثلاث أشهر أو اكثر، في ذلك الحالة يتم إبلاغ المستفيد عن فصل التيار الكهربائي من الشركة، من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف وتحديد ميعاد قطع التيار الكهرباء عن المستفيد.

بعض التحذيرات من شركة الكهرباء السعودية العاجلة للمشتركين

تحذر شركة الكهرباء السعودية المواطنين من الرسائل الوهمية التي تصل للمستهلكين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أي بريد إلكتروني، وتقوم بمطالبة المستهلكين بسداد فواتير الكهرباء، وهي في الأساس تكون مزيفة وغير تابعة لشركة الكهرباء السعودية.

بعد معاناة بعض المستهلكين من دفع فواتير الكهرباء من خلال روابط تواصلت معهم وهي مزيفة أكدت شركة الكهرباء السعودية لمن بتعرض لتلك هذه الأمور، عليهم التواصل علي رقم 920011000 أو التواصل عبر حساب الرسمي للشركة السعودية للكهرباء علي تويتر، وتقديم الشكوي علي تلك الجهات، حيث لا يتم الدفع الي من خلال موقع الشركة بشكل رسمي، أو من خلال تطبيق الكهرباء علي الشبكة أو من خلال الطرق الأخرى الرسمية، ما دون ذلك فيجب عدم دفع نهائياً.

وفي ختام موضوعنا اليوم أتمني أن اكون أوفيت الحديث وبلغت من المأمول أخره، وأتمني أن تكون المعلومات والتفاصيل التي تم تقديمها مفيدة لكل المالكين والمستأجرين حول فاتورة الكهرباء، فقد رأت المملكة العربية السعودية تطور علي المدي الواسع في الأعوام الأخيرة لها، حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة لتطوير المملكة وفقاً لرؤية 2030 م وعلي هذا الأساس فإن أي أو أوامر ملكية أو قرارات تصدر من الجهات المعنية فإنها تكون لصالح المواطن السعودي والمملكة.