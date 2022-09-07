نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت جهة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أن موعد فتح باب التسجيل في الرخصة المهنية يوم الاثنين الموافق 5/9/2022، حيث أنه يتم تسليم المعلم مستند لكي يتمكن من مزوالة وظيفة التدريس لفترة زمنية تحددها له جهة التقويم، وأن المعلم الذي يقوم بمزاولة وظيفة التدريس دون استلام الرخصة المهنية سوف يعاقب على ذلك لمخالفته للقانون، وسوف نتحدث باستفاضة في هذا المقال عن التسجيل في الرخصة المهنية.

التسجيل في الرخصة المهنية

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء عبر الموقع الإلكتروني للحصول على الرخصة المهنية بدءاً من يوم 5/9/2022 إلى يوم 8 أكتوبر ويجب اتباع كافة الخطوات التالية:

افتح موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الخاص بوزارة التربية والتعليم.

اضغط عل موقع بوابة النفاذ الوطني عبر موقع أبشر.

دون اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على كلمة “تسجيل “.

دون الرمز الذي تم إرساله عبر رسائلك النصية.

افتح الملف الشخصي.

ثم اضغط على كلمة “الاختيارات”.

حدد الاختيار المناسب لك.

اضغط على كلمة “سجل الآن”.

دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع الإلكتروني.

أرفق الأوراق المطلوبة.

اضغط على كلمة “تسجيل”.

موعد امتحان الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد امتحان الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وهو كالآتي:

امتحان التخصص التربوي للمعلمين يوم 11/11/2022 إلى يوم 14/11/2022.

موعد امتحان الرخصة المهنية للمعلمين يوم 29/8/2022 إلى يوم 26/11/2022.

امتحان الرخصة المهنية للمعلمات يوم 5/9/2022 إلى يوم 26/11/2022.

شروط استلام الرخصة المهنية للمعلمين

هناك بعض الشروط المطلوبة لاستلام الرخصة المهنية للمعلمين وهو كالآتي:

أن يكون مؤهل المتقدم عالي.

يجب دفع ثمن استلام الرخصة المهنية وتبلغ حوالي 300 ريال سعودي.

أن يكون لديه خبرة.

أن ينجح في كافة الامتحانات المهنية .

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يجب الاطلاع على كافة الخطوات التالية لكي يتمكن المتقدم من التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وهي كالآتي: